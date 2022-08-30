近日臉書粉絲專頁「加藤軍台灣粉絲團2.0」分享一則貼文，內容提及一名阿公在孫子陪同下前往公園散步時，一眼相中一名正妹，有意想給讓孫子當女朋友，於是出奇招順利幫乖孫要到路邊正妹的電話，阿公的招數引起網友朝聖，連藝人炎亞綸也留言喊「佩服佩服」!

臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團2.0」近日分享一則以「阿公的智慧」為題的貼文，內容指出一名乖孫陪阿公到公園散步，遇到一個很漂亮的正妹忍不住多看了幾眼，阿公注意到後問他說「喜歡嗎？」

乖孫害羞地點了頭表示認同，阿公又問「想要她的電話號碼嗎？」讓他瞬間臉紅。阿公見狀轉身朝正妹走過去，沒想到幾分鐘後手機響起，對話那頭傳來一個甜美的聲音說，「你好，你爺爺迷路了，你快點過來接他，我在公園的噴泉這邊等你喔」。

阿公的智慧連炎亞綸都甘拜下風。（翻攝臉書加藤軍台灣粉絲團2.0）

阿公的妙招讓網友們甘拜下風，文章吸引超過2.7萬人按讚、800多則留言，網友們笑喊「想當年你阿嬤就是這樣來的」、「「叫什麼美女，快叫阿嬤」、「阿公老船長」、「薑是老的辣」、「神助公」，連藝人炎亞綸也現身回應「佩服佩服」。