今天是開學日，新北市長侯友宜上午前往新北市中和區光復國小視察防疫情形，侯友宜更親自扮起導護老師，保護學童過馬路，迎接這些可愛的國小學童上學，新北市婦幼警察隊的女警們也在校門口推出小朋友最愛的「恐龍多多」及「警察大頭娃娃」，宣導孩童及家長們注意上下課安全，要讓小朋友在開學第一天就充滿活力!

新北市警局啟動「護童專案」，針對轄內196所國民小學，動員523名警、民力，共同執行「護童專案」勤務。(新北市警察局提供)

暑假結束，新冠病毒的疫情仍未停歇，新北市政府以最嚴格標準全力落實防疫，今天是國小開學日，新北市警局也啟動「護童專案」，針對轄內196所國民小學，動員523名警、民力，共同執行「護童專案」勤務，落實市長侯友宜指示，上、下學時段加強校園周邊執行交通疏導，確保學童上下學安全。

今天是開學日。新北警護童總動員，由侯友宜當導護陪開學視察防疫。(新北市警察局提供)

新北市警局啟動「護童專案」，針對轄內196所國民小學，動員523名警、民力，共同執行「護童專案」勤務。(新北市警察局提供)

開學第一天，一早陽光露臉，新北市婦幼警察隊與中和警分局的員警不僅派員在光復國小進行護童，並疏導校園周邊交通，婦幼隊還出動小朋友超愛的「恐龍多多」及警察大頭娃娃戴著口罩、手舉標語於校門口發放宣導品，提醒小朋友務必勤洗手、戴口罩，提升自身抵抗免疫力，有健康的身體才能面對新年度新學期的挑戰。

其實早在開學前幾天，校園內的師長們就一刻不停歇，不但提早返校協助盤點防疫物資，口罩、快篩試劑、酒精及耳溫槍等等，看看還有甚麼需要補充，更忙著用酒精擦拭小朋友的課桌椅，部分家長對於上課後，許多課程仍要脫下口罩學習，仍是充滿擔心，因為接下來，這波BA.5疫情越來越升溫，尤其小朋友抵抗力本來就比較弱，家長也希望學校能多注意孩子的狀況，更希望能提高疫苗的接種。

新北市警局啟動「護童專案」，針對轄內196所國民小學，動員523名警、民力，共同執行「護童專案」勤務。(新北市警察局提供)

市長侯友宜表示，仍要提醒防疫不能鬆懈，開學後孩子群聚活動機會增加，教育局、社會局、衛生局所有體系都要全力以赴守護孩子安全，校園防疫三級防護、健康五原則一定要落實，各方面都要面面俱到，而光復國小防疫物資的達成率更達到200%，他也看到警察局婦幼隊來做護童專案，保護學童上下學的安全，讓校園安全能做到滴水不漏，防疫也能做到位，讓孩子能夠平安開心的上學。

新北市婦幼警察隊隊長林子翔說，為因應開學日當天學校周邊人、車潮增加造成交通衝擊，婦幼隊也動員女警全力維護學童上下課安全，同時提醒家長在接送孩童時，務必注意行車秩序，不爭先恐後，不違規停車。新北市各轄區分局與學校也同步啟動校園安全防護，除了建立良好的通報機制外，也會不定期派員至學校進行犯罪預防宣導，更會在上、下學時段針對校園週邊加強巡邏的密度及增加見警率，與學校一起守護孩童安全。