高雄一名男網友表示，昨日晚間到高雄土庫一路的大賣場購物，發現賣場裡鮮榨果汁機內的柳橙已明顯發霉，長出綠白色黴菌，他看了頭皮發麻直呼「太噁心」，圖文曝光，引發網友討論，還有人說「曾看過裡面滿是蒼蠅跟蟑螂」。

原PO今（30）日凌晨於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，昨（29）日晚間到高雄土庫一路的大賣場，看到賣場內的鮮榨果汁機，裡面的柳橙已明顯發霉，他看了直呼「太噁心」。

根據他分享的圖片來看，榨汁機內的柳橙表面已長出綠白色黴菌，再看看榨汁機外觀標榜一杯50元「新鮮帶著走」，顯得相當諷刺，他認為工作人員若不更換，「這樣誰敢喝。」

民眾在賣場中發現發霉的鮮榨果汁機。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

圖文曝光，引發網友熱烈討論，「新鮮黴菌帶著走」、「之前還看過裡面滿是蒼蠅跟蟑螂的」、「要不要先打給衛生局？」、「表示根本沒人買」、「是柳橙汁好喝的秘密」、「說好的新鮮呢？」、「你那個是糖霜啦」、「果然是新鮮的黴菌」。

留言中有人聯想到高雄鳳山的水果阿嬤，水果阿嬤經常在市場撿攤販不要的寶特瓶、蔬果，「徒手」把水果壓成汁，再裝入撿來的寶特瓶中，接著到十字路口叫賣，不少路人都被她強迫推銷，網友留言說，「水是不是鳳山那位阿嬤贊助的」、「你可能沒喝過高雄鳳山純手工現榨現調有果肉的果汁」。