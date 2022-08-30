日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司上周率團來台，並向行政院長蘇貞昌及總統蔡英文表達希望台灣高鐵採購日本車廂。日本研究專家李中邦表示，台灣高鐵當年號稱是日歐混血，實際上是以日本系統為主，因此只能繼續買日系車廂；反觀大陸雖然也向日本買高鐵車廂，卻能抝到技術移轉，自己又肯認真研發，因而沒幾年就比日系、歐系強了。

過去幾年由於日本廠商報價不合理，甚至被台灣高鐵董事會成員私下形容是「用飛機價格買火車」，導致台灣高鐵公司2度廢標。現任《觀察》雜誌主筆的李中邦接受本報專訪表示，20幾年前日系高鐵在台灣的高鐵市場「大獲全勝」，從車廂、機電系統到軌道鋪設，都通包了。主要是因為，台灣高鐵當年號稱是日歐混血，實際上是以日本系統為主，尤其採用了日本東海道新幹線有專利的的「行控、號誌系統」，因此後續幾乎就等於被日本卡住，非得繼續採用日系車廂，其他歐洲、加拿大大廠對交通部的招標，根本是看得到、吃不到，台灣高鐵公司只能找「日立、東芝聯盟」，那當然會被對方吃定。

不過，近幾年台灣高鐵想買日系車廂，有報導指出日本報價卻高達將近3倍。對此李中邦說，國際鋼鐵、原物料價格十幾年來是有上漲很多，但也不至於到2.5倍；況且台灣市場小，車廂數量不多，日本當然不肯讓步。此外，大陸高鐵技術已反超日本，已能出口到世界各地，打敗日本的競爭，「日本能出口的目標，最明顯的就只有台灣，那自然也是盡量搾取台灣吧。」

李中邦說，他之前也不知古屋圭司為何來台，得知是來推銷日本車廂及核災區食品，覺得相當荒謬可笑，可能是因為蔡政府遲遲未決，而來遊說、施壓的。

此外，大約2005年前後，韓國及大陸已經開始自行產製高鐵，像是大陸即使是跟日本買車，都要賣方連生產車輛等技術一起移轉。台灣為何不能這麼做，還被日本吃得死死的？

李中邦說，大陸發展高鐵（大陸稱動車）只比台灣晚一點點，但他們有整體的計畫、布局，市場又超大，在與外商談判時就有本錢抝到技術移轉；且大陸本身原就有幾個不錯的鐵路車輛製造廠，加上自己又認真學習、研發，因而沒幾年就比日系、歐系強了。

李中邦補充，日本吃定台灣的，不只高鐵，簡直不勝枚舉。他舉例釣魚台問題，2012年日本野田政府要將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）國有化，當年9月馬政府出面，民間漁船、海巡署船隻跟日本海上保安廳船隻在釣島海域對峙、互噴水柱，那是台灣最後一次向日方強烈抗議、表達立場。蔡政府上台後，日方在釣魚台的任何動作、發言，蔡政府的高層都不曾大聲說過甚麼。