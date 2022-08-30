民進黨前立委鄭寶清27日晚間正式宣布參選桃園市長，遭不少綠營支持者痛批「背骨」。民進黨前主席許信良弟弟、前立委許國泰表示，鄭是代表以前的黨外精神出來修理與教訓這群小鬼們，因為他們現在「乞丐趕廟公」，鄭的參選就是告訴這些不肖後輩「你們違背我們的理念」。

許國泰為許信良胞弟，於1980年代許信良流亡美國後從政，曾連任三屆立委。許國泰今日（30）接受香港媒體《中評社》訪問表示，鄭寶清的地位在他們這群民進黨創黨元老的眼中是不一樣的，他們是「創黨」，而非由民進黨「培養」出來的。

許國泰直言，他們是創黨元老，他們派鄭寶清當代表，來修理與教訓「你們這些小鬼」。許認為，總統蔡英文才是真正的「背骨」，因為她根本沒有按照他們過去的理念，推動民主進步。

針對鄭寶清脫黨參選後還能否回到民進黨，許國泰坦言「不知道」，並強調鄭出來參選，就是要告訴民進黨這群不肖後輩，「你們違背我們的理念」、「我們現在出來只是教訓你而已」，因為他們現在乞丐趕廟公，以前大家嘴巴閉起來不講，但其實早就看不慣這群違背民進黨理念的人。