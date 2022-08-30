嘉義2名女學生放學經過地下街入口時，見到1位騎腳踏車得中年男子，突然脫下褲子，露出生殖器，嚇得2人報警提告，但事後警方進行人犯指證時，2名女高中生竟然因男子將眼鏡和口罩拔掉後無法指認，最後法官依證據不足，諭知楊男無罪。

根據判決書指出，1名楊姓男子於109年11月騎腳踏車到嘉義民雄鄉某高中地下道入口時，見2名女高中生下課經過，竟萌生褻念，轉而尾隨女學生，趁其中1人覺得怪異，回頭之際，脫下身上所穿著外褲、內褲，將生殖器裸露於外，公然猥褻2人，嚇得她們報警提告，經警方調閱周邊監視器畫面找到楊男，依公然猥褻罪將人送辦。

2名女學生於警詢時表示，她們僅能依相似的穿著、眼鏡和口罩認定當時脫褲子的人就是楊男，但她們看不清楚嫌犯整個臉的長相，因為對方戴口罩、眼鏡，五官很多都被遮掉，若將這些都拿掉的話，她們就認不出來了。

楊男辯稱，他確實有在當天騎腳踏車出門，雖然監視器中的人是他，但他並沒有脫褲子猥褻女學生，且他脫掉眼鏡及口罩後，2名女學生皆無法指認，只說和他裝扮相似，又因女學生並沒有看到露鳥俠的五官，無法證明他就是那位露鳥俠。

法官認為，因該事件無法證明楊男確有公訴人所指公然猥褻犯行，且復查實時無其他積極證據足資認定楊男確有本件犯行，即屬犯罪不能證明，根據無證據不得認定犯罪事實，無法證明楊男犯罪者，應諭知無罪之判決，故判楊男無罪，全案定讞。