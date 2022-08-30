日前爆發的台南殺警案引起各界關注，其中凶嫌林信吾逃獄的資訊未被及時公開，更讓全民公憤，質疑若消息有確實提報，2名員警也許就不會遭遇不幸。國民黨立委鄭麗文指出，此案至目前為止僅明德外役監典獄長杜聰典一人被調離現職，怒批「民進黨執政下是不是沒有『責任政治』這四個字！」

鄭麗文昨（29）日在臉書表示，此次殺警案之所以會讓民眾全都火冒三丈的原因，就是因為有犯人逃獄卻未即時公布，而蔡政府僅杜聰典一人下台，「法務部長不用負責下台嗎？內政部部長呢？警政署署長呢？」

鄭麗文提到，過去國民黨執政時，民進黨三不五時就要官員下台負責，但等民進黨上台後，每個官員都厚著臉皮，光蔡政府任內就發生3起殺警案，還有酒駕撞死路人、槍響等多起駭人聽聞的社會事件，甚至還爆發柬埔寨豬仔事件，但內政副長徐國勇僅拋出不負責任的「大膽用槍」言論，被批尸位素餐仍抓著大位不放，僅稱自己不戀棧。

「說真的，民進黨執政下是不是沒有責任政治這四個字？」鄭麗文提到，此次殺警案連續2次錯放嫌犯照片，讓前面2名男子身陷「大膽用槍」的危險中，結果最後抓到的凶嫌卻是第3人，如此離譜的疏失卻不見警政署長黃明昭進行說明，只見他「沒穿防彈衣」的站在鏡頭前表示關心。

鄭麗文強調，殺警案、社會安全網的問題是政府的責任，權責單位包括內政部、法務部及警政署，主管機關更是難辭其咎，並非杜聰典扛責就能斷尾求生，「內政部長、法務部長、警政署長難道一點責任都沒有？」