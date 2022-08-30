創新教學、跨域學習，新北市私立竹林中學為提升教師專業能力，特別於開學前備課時間，由全體教師共同體驗實境解謎活動，透過跨領域分組競爭，展現不同科別教師們的領域專長，在解題過程中研討竹林專屬實境解謎APP的設計走向，預計在開學後實際運用於教學活動。

新北市私立竹林中學全體教師共同體驗實境解謎活動，透過跨領域分組競爭，展現不同科別教師們的領域專長，在解題過程中研討竹林專屬實境解謎APP的設計走向，運用在教學上。(竹林中學提供)

這項以發展學校特色課程為主軸的活動，是依據竹林中學新北創新教育加速器計畫-本土化、在地情、國際觀的宗旨，組成跨領域教師社群設計實境解謎APP，希望藉由教師們親自設計闖關活動更活化教學內涵，也幫助學生在過程中熟悉學校所在地-南洋美食街的地方特色，同時透過領域統整提升整體學習效益。

新北市私立竹林中學全體教師共同體驗實境解謎活動，透過跨領域分組競爭，展現不同科別教師們的領域專長，在解題過程中研討竹林專屬實境解謎APP的設計走向，運用在教學上。(竹林中學提供)

竹林實境解謎活動的設計，教師們以虛擬凡凡與昀昀二位學生的生活故事為架構，運用校園內、學校所在附近的華新街(南洋美食街)到南勢角捷運站的各項建築、圖像、地標、招牌等等物件作為解謎謎面，同時結合AR功能，解謎學生必須掌握語文、物理、數學等各領域的知識方能順利解答，相當具有學校特色。面對新課綱在教育目標及學習內涵上的改變，竹林不斷創新進化，精進教學內容、提昇教學品質，這些都是讓在地學生及家長肯定的重要因素。