澳洲一名實境秀女星莉吉兒（Belinda Rygier）在節目分享人生經驗，坦承自己有性成癮，過去高達700人斬的紀錄，幾乎每天都要來一場性愛，讓她無奈說：「性成癮毀了我的生活！」如今花了8年克服性成癮的問題，莉吉兒現狀曝光。

據外媒報導，女星莉吉兒自稱過去高達「700人斬」，每當被問及紀錄時，她承認實際交戰人數已經不可考，莉吉兒也表示：「性成癮毀了我的生活！」她過去只要沒有性愛就渾身不自在，當時還沒有交友軟體的年代，她每夜都會找對象激戰一番。

莉吉兒坦承過去的性成癮，當時還沒有交友軟體的年代，她每夜都會找對象激戰一番。(圖/莉吉兒 IG)

莉吉兒開始接受治療，經過8年的時間，她成功擺脫性成癮的生活，透過治療發現自己可能是因為曾經的創傷，導致有性成癮的問題。現在的莉吉兒開心透露自己是「單身狗」，且超過1年多，也直言自己現在還是有性需求，若未來找到她的真命天子，兩人能心靈相通，她就會獻出她的真愛。

莉吉兒現在不僅開始新生活，還多了一個新身分「愛情教練」，用自身的經驗去幫助有需要的人，標榜面對自己的脆弱與引導找到自信與愛，並提供多項分手諮詢與找到如何找到合適的伴侶課程。