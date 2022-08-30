日本桌球天后福原愛去年與江宏傑宣布離婚後，一舉一動都備受關注，目前傳出與橫濱男正式交往並一同住進要價3億日幣（約6700萬台幣）豪宅的她，近日才曬出疑似與男友在新加坡旅遊時的甜蜜早餐照，沒想到回到日本沒多久就被日本媒體拍到她慌張前往醫院時的模樣。

根據日本媒體《女性自身》的報導，福原愛日前與男友從新加坡旅遊回來後，便在8月下旬被媒體拍到從居住的豪宅大樓前等著一輛廂型車，而廂型車駕駛人是一名女性，她看到車來後就火速帶著同行人搭上車子離開，表情相當慌張。根據該棟大樓的相關人士爆料，福原愛當天是找朋友帶著3歲家人一同開車前往醫院，3小時後才與同行人一同返家休息，而她為什麼帶家人前往醫院，目前還不得而知，但仍引起話題。

事實上，福原愛近期為了家人的事情與江宏傑多有爭執，也多次鬧上新聞版面，事後她強調一切事情都按正常程序走，沒有擅自作主做出不該做的事情，也表示將來還會帶回另一名家人共創美好回憶。而這些紛紛擾擾似乎也沒有影響到福原愛的好心情，她在8月13日仍在微博上更新近況，雖貼文中僅透露「開始打球的第二個生日，身體健康，過好每一天」但附上的照片是兩人份的早餐照，打卡地點還是新加坡，立刻引發網友聯想認為她與同居男友出國度假，只是沒想到一回國家人就出狀況，同樣引起熱烈討論。