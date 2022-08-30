一名男網友評比出台灣各大學裡的前5大美女教授，這5位女教授風格有些許不同，但學經歷幾乎都很驚人，引起網友熱烈討論，除了男網友暴動外，不少女網友也留言讚嘆真的好美，加上無敵學經歷，堪稱人生勝利組。

一名男網友昨在Dcard上發文分享「美女教授評比結果」，為避免文章太偏向他本身的審美觀，因此特別挑選了幾位他自認為是不同風格的美女教授來介紹，而這些資訊都是教授們在網上的公開資料，只說有幸上過這幾位教授的課程的人，實在太令人羨慕了。

男網友表示，第一位就是前陣子很紅的，台大資訊工程學系／資訊網路與多媒體研究所副教授陳縕儂，她是台大資工系最年輕的教授，在台大念到碩士畢業以後，轉往卡內基美隆大學攻讀博士，畢業後放棄微軟的千萬年薪，選擇回母校教書。

台灣5大美女教授評比出爐，第一位是台大資訊工程學系／資訊網路與多媒體研究所副教授陳縕儂。 （圖／翻攝自陳縕儂臉書）

男網友指出，第二位是他個人最喜歡的、現在在玄奘大學法律學系擔任助理教授的鄭嘉文，雖然學歷跟經歷相較其他教授可能稍微遜色一些，但真的超級漂亮，大大的眼睛搭配巴掌臉，還有著超甜美的笑容，讓原PO看完這位美女教授的IG後，只有一個感想「嗯！今天的世界依然和平。」

男網友表示，第三位是政治大學傳播學院的副教授康庭瑜，這位教授的學歷十分驚人，一個人拿了4個不同的碩士學位，分別是台大社會所碩士、倫敦政經學院性別研究碩士、倫敦大學皇后瑪莉學院媒體法碩士與牛津大學社會學碩士，最後還去牛津大學念地理學博士，真的是新時代的知性女性代表。

男網友說，第四位是交通大學科技管理研究所教授兼所長的林亭汝，學歷同樣很驚人，台大國企系畢業後，先去了美國喬治華盛頓大念企管碩士，之後又到英國劍橋大學讀管理博士，長相風格也許和前面幾位不太一樣，屬於比較有個性、帥帥辣辣的風格。

網評台灣5大美女教授，交通大學科技管理研究所教授兼所長的林亭汝也上榜。（圖／翻攝自交大官網）

最後一位則是現職台北科技大學光電工程系的副教授鄭鈺潔，她曾擔任英特爾的工程師，而且來拿了西班牙巴塞理工大學、義大利佛羅倫斯大學的雙博士學位，長相清麗秀氣，顏值與實力並濟。

台北科技大學光電工程系的副教授鄭鈺潔也被評為集高顏值和高學歷於一身的美女教授。（圖／翻攝自北科大官網）

貼文引起熱議「推這篇，我跟原PO的審美一樣」、「請問現在轉學到政大來得及嗎」、「想回去當學生了！」除了男網友暴動之外，不少女網友看完也驚呼，「第一位真的美到發瘋耶！眼睛超漂亮，智商也是頂尖中的頂尖，人生勝利組」、「雖然顏值不能當飯吃，但看完這些人的學經歷，她們還真的不用靠顏值吃飯」、「好厲害，超欣賞她們」。