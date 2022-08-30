一名男網友評比出台灣各大學裡的前5大美女教授，這5位女教授風格有些許不同，但學經歷幾乎都很驚人，引起網友熱烈討論，除了男網友暴動外，不少女網友也留言讚嘆真的好美，加上無敵學經歷，堪稱人生勝利組。
一名男網友昨在Dcard上發文分享「美女教授評比結果」，為避免文章太偏向他本身的審美觀，因此特別挑選了幾位他自認為是不同風格的美女教授來介紹，而這些資訊都是教授們在網上的公開資料，只說有幸上過這幾位教授的課程的人，實在太令人羨慕了。
男網友表示，第一位就是前陣子很紅的，台大資訊工程學系／資訊網路與多媒體研究所副教授陳縕儂，她是台大資工系最年輕的教授，在台大念到碩士畢業以後，轉往卡內基美隆大學攻讀博士，畢業後放棄微軟的千萬年薪，選擇回母校教書。
男網友指出，第二位是他個人最喜歡的、現在在玄奘大學法律學系擔任助理教授的鄭嘉文，雖然學歷跟經歷相較其他教授可能稍微遜色一些，但真的超級漂亮，大大的眼睛搭配巴掌臉，還有著超甜美的笑容，讓原PO看完這位美女教授的IG後，只有一個感想「嗯！今天的世界依然和平。」
男網友表示，第三位是政治大學傳播學院的副教授康庭瑜，這位教授的學歷十分驚人，一個人拿了4個不同的碩士學位，分別是台大社會所碩士、倫敦政經學院性別研究碩士、倫敦大學皇后瑪莉學院媒體法碩士與牛津大學社會學碩士，最後還去牛津大學念地理學博士，真的是新時代的知性女性代表。
男網友說，第四位是交通大學科技管理研究所教授兼所長的林亭汝，學歷同樣很驚人，台大國企系畢業後，先去了美國喬治華盛頓大念企管碩士，之後又到英國劍橋大學讀管理博士，長相風格也許和前面幾位不太一樣，屬於比較有個性、帥帥辣辣的風格。
最後一位則是現職台北科技大學光電工程系的副教授鄭鈺潔，她曾擔任英特爾的工程師，而且來拿了西班牙巴塞理工大學、義大利佛羅倫斯大學的雙博士學位，長相清麗秀氣，顏值與實力並濟。
貼文引起熱議「推這篇，我跟原PO的審美一樣」、「請問現在轉學到政大來得及嗎」、「想回去當學生了！」除了男網友暴動之外，不少女網友看完也驚呼，「第一位真的美到發瘋耶！眼睛超漂亮，智商也是頂尖中的頂尖，人生勝利組」、「雖然顏值不能當飯吃，但看完這些人的學經歷，她們還真的不用靠顏值吃飯」、「好厲害，超欣賞她們」。
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