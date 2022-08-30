大甲鎮瀾宮神童團與員警，今天一同守護每位家長的心肝寶貝，派出孩子的守護神「招財」與「進寶」兩位童子，逗陣陪學童上學去。（警方提供）

大甲鎮瀾宮神童團與員警，今天一同守護每位家長的心肝寶貝，派出孩子的守護神「招財」與「進寶」兩位童子，逗陣陪學童上學去。（警方提供）

漫長的暑假結束，今天是開學首日，大甲警分局啟動「護童勤務」，特派遣員警結合義交、導護老師及志工等民力共同在轄區國小校門守望，加強交通疏導，以維持校園周遭交通秩序，守護學童平安，也讓接送學童的家長們感到放心。

今天大甲街頭最吸睛的是，大甲鎮瀾宮神童團與員警一同守護每位家長的心肝寶貝，派出孩子的守護神「招財」與「進寶」兩位童子，逗陣陪同學童上學；神童古錐的外形加上活潑的動作，提醒駕駛減速慢行及暫停禮讓學童先行，一同開心上學、平安回家。

警察機關除維護學童上、下學安全外，也會針對校園周遭可疑人、事、物加強查察及巡邏密度，並提醒學童上下學要結伴同行，如遇到不肖人士跟蹤、騷擾，應趕緊向附近商家、住戶求救，並立即向警察單位報案。

大甲警分局長吳燕山呼籲，用路人行經校園周邊道路時，請減速慢行及禮讓行人，如家長需接送學童上、下學，請遵守交通規則並配合員警、義交、導護老師及志工指揮，切勿違規停車或滯留而影響交通，共同維護校園及學童上、下學安全。