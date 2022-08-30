據中國駐印度大使館消息，8月28日，中國駐印度大使孫衛東一行訪問卡納塔克邦班加羅爾。期間，孫衛東為印中友協卡納塔克邦分會主辦的中國圖片展剪彩揭幕，並接受印度媒體採訪。中國駐孟買總領事孔憲華、印中友協卡納塔克分會會長高達、秘書長巴斯卡蘭等出席。

活動結束後，孫大使接受在場的《印度時報》、《印度教徒報》、《德乾先驅報》、印度亞洲國際新聞通訊社（ANI）、今日印度等印主流媒體採訪。

關於中印關係，孫衛東強調，近兩年來，中印關係遇到一些困難。當前，在雙方共同努力下，雙邊關係總體呈現恢復趨勢。今年以來，習近平主席向穆爾穆總統致就職賀電，兩國領導人共同出席金磚國家領導人第十四次會晤。王毅國務委員兼外長對印進行工作訪問，同蘇傑生外長兩次面對面會晤，就改善雙邊關係深入溝通。

孫衛東表示，中印關係具有地區和全球影響，應立足於把自己的事情辦好，在發展這項最重要的任務上找到利益匯合點，相向而行，堅持互為發展機遇、互不構成威脅，做彼此的合作夥伴而不是對手。

關於中印邊界問題，孫衛東表示，中方始終認為，中印共同利益遠大於分歧。鄰里之間存在分歧並不奇怪，重要的是應當妥善處理。邊界問題是歷史遺留問題。中方一直主張通過協商談判，尋求公平合理以及雙方都能接受的解決方案。在最終解決前，雙方應共同維護邊境地區的和平與安寧。

孫衛東表示，2020年涉邊事件發生以來，雙方一直通過外交和軍事管道保持溝通，舉行多輪邊境事務磋商和協調工作機制會議和軍長級會談。當前，邊境局勢總體穩定，雙方已在邊界西段多數地點實現脫離接觸。下一步，應推進個別剩餘問題解決進程，推動邊境局勢轉入常態化管控，以實現邊境地區可持續的和平與安寧。

關於中印應如何應對國際挑戰，孫衛東表示，當前國際形勢正在經歷深刻複雜變化。亞洲國家要齊心協力，從團結中凝聚力量，維護公平正義，完善全球治理，促進和平穩定，實現共同繁榮。人類只有地球一個家園，習近平主席倡導推動構建人類命運共同體，提出全球發展倡議和全球安全倡議，致力於推動各國實現共同發展和共同安全。

孫衛東指出，中印都是發展中大國，應倡導共同繁榮、合作共贏，反對搞零和博弈和針對第三方的「小圈子」。中方願同印度在內的世界各國一道努力，共促發展，共謀安全。這符合世界各國人民的根本利益，也是歷史大勢所趨。