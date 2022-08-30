中颱「軒嵐諾」今天可能增強成強颱，是今年最強颱風，目前「軒嵐諾」在日本南方海面向西轉西南前進，周三晚起至周六接近並影響台灣，之後北轉，至於「軒嵐諾」會不會直撲台灣，氣象達人彭啟明表示，有這機率，模式也越來越穩定，但仍不排除有再調整空間。

圖為美國模式模擬軒嵐諾未來路徑，有直撲台灣機率。(翻攝自彭啟明臉書)

彭啟明今早在臉書指出，大家很關心颱風來不來，怎麼會有這樣轉彎的颱風，所以直覺問「會不會煞車煞不住，直撲台灣？」他表示有這機率，模式越來越穩定，但仍不排除有再調整空間，就繼續看下去吧！也希望在「軒嵐諾」颱風和東北風配合下，北部能帶來些水氣，解基隆及北部迎風面的乾旱之苦。目前預測來看，周五、六（9月2、3日）兩天有機會。

氣象局表示，第11號中度颱風「軒嵐諾」清晨2時位於台北東方1770公里的海面上，有增強為強烈颱風的趨勢，以偏西轉西南的方向朝琉球南方海面前進，移動到琉球南方海面後，因導引氣流不明顯，會使得颱風後續動向的不確定性增大。

氣象局表示，周三晚起到周六（8月31日至9月3日）受「軒嵐諾」外圍環流影響，北部及東北部轉為有短暫陣雨的天氣，基隆北海岸及大台北山區有局部較大雨勢發生機率，東部地也有局部短暫陣雨，其他地區維持午後雷陣雨；颱風外圍環流帶來東北風，北台灣高溫略降，感受較為舒適，其他地方仍悶熱。