「S2O Taiwan潑水音樂祭」因承諾大咖國外藝人、DJ未果，又拒絕提供事後退票等作法惹出極大爭議，所幸主辦單位請來JKF女郎撐場面，還安排她們親自作「女體盛壽司」總算於28日辦完活動。對此，熟悉網美的導演圤智雨就起底，JKF女郎三分之一有案底，甚至連賣淫的都有，直呼根本犯罪大集合。

圤智雨29日在臉書評價道，JKF女郎其實是犯罪大集合，因為他認為，舉凡小三、詐騙、賣淫、嗑藥等負面情形，JFK女郎總能找出相對應的網美，然而讓他覺得最好笑的是，只要JKF的網美一出事，JKF都會立刻發文切割，然而他也說「風聲過後，只要不要像青青這種太過頭的，就會再次合作，這不是很好笑嗎？」

圤智雨表示，某位張姓網美曾捲入偷金條，「隨便拿個XXX，又是偷金條的jkf也是有邀請，到底，維護形象這件事是真有在處理嗎？好幾個都有法院認證耶，難道要找乾淨無案底的有那麼難嗎？」據悉，這名網美做過酒店妹，2016年時被控偷金條，而且有「外拍界范冰冰」的稱號，在南部網拍界赫赫有名。

JKF女郎是S2O一大吸睛焦點。(示意圖，與當事人無關)、(圖/miaoo131 IG、mori_wu IG)

此則貼文一出，一票網友也紛紛附和，「三分之一是不是太客氣了」、「聽到JKF就先不要了」、「新聞都有報導過了，有她們的場一定有人碰毒」；其他網友則分析依然有廠商要的原因，「需要敢玩的，不敢玩的犯罪率相對低」、「公司要的就是目光與流量，那些女郎只是其次」、「著重功能需求，不打操行成績」。