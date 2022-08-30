原代表民進黨參選桃園市長的林智堅，因論文門等爭議退選，更遭台大、中華大學「雙殺」痛失兩個碩士學位，引發關注。國民黨台北市前議員羅智強昨日（29）陪子弟兵楊植斗登記參選，隨身攜帶楊的台大政治系畢業證書，強調該證書「絕對是真的」、「沒有抄襲」，讓大批網友直呼有哏。

楊植斗昨日在臉書發文，刊出他跟羅智強的合影，照片中羅一手緊抓楊的台大政治系畢業證書，一手用力比出「讚」的手勢，楊則在羅身後露出燦笑、比「YA」，雙方互動熱絡。

楊植斗表示，他與黨內議員參選同志詹為元、柳采葳三人，特別選在第一天登記參選成為，台北市第一組登記的候選人，他們都是幕僚和基層工作者出身，象徵著讓議會注入新血，也讓國民黨有新的戰力。值得注意的是，身為「最強母雞」的老闆羅智強也特別到場為他加持，而羅更將楊的台大政治系畢業證書隨身攜帶，特別秀給大家看，強調這張「絕對是真的」、「沒有抄襲」。

此文獲得近2000個讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「這招超有哏！」「看來大家都被林智堅論文門嚇死，不如自己先秀出證書證明清白」、「你們這一幕好可愛喔」、「希望以後所有參選人都比照辦理」、「絕對絕對絕對沒有抄襲，貨真價實的台大生畢業的」、「哪像某些人至今拿不出證據，高下立判」。