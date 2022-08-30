bibi ended nike kit designers💀💀 pic.twitter.com/cjBqbAQRzH — nabald | 22💜 (@andys_murray) August 29, 2022

加拿大女將安德瑞絲庫（Bianca Andreescu）意外在轉播鏡頭前批評NIKE服裝，她30日在美網首輪奮力擊退陳夏莉妮（Harmony Tan），中途還向主審請求更衣：「這可以不要算進上廁所次數嗎？這不是我的錯，這是NIKE的錯，這件衣服有夠爛！」主審同意了，換裝之後的安德瑞絲庫以6-0、3-6、6-1獲勝。

NIKE看到這個鏡頭肯定不太高興，安德瑞絲庫在媒體前解釋，因為當天的風勢讓裙子飄起來，給她的正手拍帶來不便。雖然換了服裝，她的第二套服裝也必須是NIKE提供的，她沒有對NIKE不敬的意思。

安德瑞絲庫說：「我只是想說服主審不要扣掉我上廁所的次數，我們每個人只有兩次。他是個好人，他說沒有問題。當然我應該選擇其他的字眼，所以我道歉，我愛NIKE，我希望終身與他們合作。」當主審允許她更衣的時候，她臨走前還撂下一句「這實在很爛」，可見她多麼嫌棄這套服裝。通常比賽球衣是由贊助商挑選給選手穿上的。

2019年美網決賽，安德瑞絲庫爆冷以直落二擊敗地主名將小威廉絲（Serena Williams），成為小威挑戰大滿貫紀錄的攔路虎之一。當年安德瑞絲庫19歲，首次打進美網會內賽就譜寫了大驚奇。去年底安德瑞絲庫宣布因為「心理健康」而暫時休兵一段時間，她在本屆美網已經不是種子球員。