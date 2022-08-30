不少民眾都有下雨天在路旁等車或行走時，遭到車輛疾駛而過壓過水坑，最後慘遭泥水濺滿全身的恐怖經驗，但駕駛往往就裝傻閃人，自己只能一身濕淋淋站在路邊生悶氣。一位母親就在臉書抱怨，日前騎車載女兒外出時，後方一名貨車司機看到前方積水，竟當場惡意加速壓過積水，讓騎在一旁倆母女被潑了一身髒水，事後貨車就疾駛而去。影片曝光後，讓網友看了怒批：檢舉提告!

貨車司機看到前方水坑惡意加速。(翻攝臉書爆怨公社)

一名女性網友在臉書「爆怨公社」社團貼文，抱怨一輛貨車司機看到前方施工地上一攤積水，不但不減速行駛，還在知道身旁有並行機車狀況下，就猛踩油門超車壓過積水猛衝。

貨車飆過後當場髒水四濺，潑得原PO與女兒一身髒水。原PO表示自己的行車記錄器看不清楚車牌，當下想躲也躲不掉，一旁邊還有貨車，貨車司機的行為已造成母女倆的危險。原PO氣得表示「也許是你的樂趣，祝你趕攤成功，#但我比較希望有同理心一點」。

一位母親在臉書抱怨，貨車司機看到前方積水竟當場惡意加速壓過積水，原PO與女兒被潑了一身髒水，事後貨車就疾駛而去。(翻攝臉書爆怨公社)

許多網友看了怒批：「沒水準！」「這種人最討厭」、「這真的很討厭檢舉很不爽，罰錢給國家，髒的卻是我」、「沒禮貌」、「檢舉吧~ 這個可以開罰，另外你還能提告」。