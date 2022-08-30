大陸疫情封控衝擊當地內需市場，淘帝-KY(2929)上半年每股淨損為0.43元，展望第3季，淘帝-KY表示，公司將強化線上銷售業務布局，擴增優質線上代理商家數，隨著邁入秋冬季童裝產品拉貨，其童裝產品出貨價格皆較春夏季童裝產品高，可望助力整體營運動能。

今年第2季大陸本土疫情延燒，華東地區大規模清零封控重擊大陸供應鏈及內需消費，淘帝-KY今年第2季稅後虧損6888萬元，累計上半年營業毛利為1.63億元，合併毛利率為13.09%，營業淨損為5452萬元，稅後虧損為4632萬元，每股淨損為0.43元。

淘帝-KY表示，由於今年中國整體童裝消費市場環境受「倒春寒」、以及第2季起肺炎疫情加劇、中國南方地區連續雨季影響，為穩固旗下TOPBI品牌因應市場變動，協助代理商良好庫存管理及消化，除於第2季針對夏季童裝產品給予優惠出貨折扣策略，並積極加大整體行銷、管理費用之控管，帶動今年上半年集團整體營運較去年同期虧損情況大幅收歛。

淘帝-KY前7月合併營收為13.83億元，年減13.61%，淘帝-KY表示，持續觀察整體政經環境、肺炎疫情對於終端消費力影響等情況，集團仍採取強化線上銷售業務布局，擴增優質線上代理商家數，隨著邁入秋冬季童裝產品拉貨，其童裝產品出貨價格皆較春夏季童裝產品高，同步針對每年行銷預算規劃占整體營收的10%~13%比例，有助於提升集團營運良好體質與獲利能力。

為集團中長期營運發展、淘帝電商總部大樓規劃等業務發展，以及專業人才招募、充分提升公司資產利用率等多方效益，決議置換不動產預計處分獲利約人民幣5400萬元(約新台幣2.4億元)，有望於今年下半年完成處分利益認列，集團仍持續針對直接取得位於福州市之財茂工業園區不動產規劃設立淘帝電商總部大樓，以期創造未來營運正面之挹注。

淘帝-KY表示，集團於疫情封控期間仍積極與旗下TOPBI品牌代理商調整備貨政策、訂單出貨時程，挹注TOPBI品牌童裝產品銷售保持穩健力道，其次，淘帝-KY看準中國線上購物商機持續蓬勃發展，集團積極深化多元銷售管道，包括推動實體門市結合線上銷售業務、以及持續招募具有銷售實力之線上代理商加入，推動旗下TOPBI品牌銷售轉型，並帶動上半年TOPBI品牌線上營收比重較去年同期的28%攀升至53%水準；隨著步入下半年傳統銷售旺季，且旗下代理商仍保持穩健拉貨需求，有機會挹注整體營運動能。