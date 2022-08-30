一名余姓男子下班後邀公司同事及友人前往在摩鐵開毒趴，其中一名少年林姓還邀來13歲少女同事前來，刻意勸誘她喝下毒咖啡，少女事後渾身癱軟，意識模糊跌坐在浴缸內，現場慘遭余男及2名少年輪流性侵，少女事後告訴學校師長，經學校通報後警方進行偵辦，法院依妨害性自主罪判余男4年8月，少年則交由少年法庭審理。

根據判決書，余姓男子於民國109年4月25日凌晨3時許，邀約2名仍是少年的同事，前往某汽車旅館開毒趴，還涉嫌餵食2人毒咖啡包，同時又邀另外2名不詳身成年友人前往。

其中一名少年隨後打電話給年僅13歲少女小美，問她「要不要出去嗨」，小美答應後就被林男友人載到旅館。這時房內又來了兩名身分不詳的余男友人，小花先喝下一杯余男泡好的毒咖啡，隨後又在不詳男子勸說下吞下一包毒咖啡粉。

小美服下後立刻產生暈眩、全身無力癱軟、意識混亂的狀態，接著獨自走進浴室，因體力不支而跌坐浴缸，現場眾人見狀，利用小美意識混亂之際，由陳男及余男流流進行性侵，事後小美ㄊ歐偷告知師長，經校方通報，警方調查後將一幫人送辦。

余男坦承確實由自己訂好汽車旅館房間後，找來4名友人服食毒咖啡包，事後是其中一名少年邀小美一起來，但是否認有性侵小美，還辯稱：「我不知道她年齡，也沒提供毒品咖啡包給她使用，從頭到尾都沒有對她做任何身體上觸碰，更沒有發生關係。」

法官審酌，余男利用女方意識不清之機會，為圖一己性慾之滿足，與另2男共同對女方性侵，造成A女身體、心理上終生難以磨滅之傷害，且犯後飾詞狡辯，至今未向A少女認錯道歉或予以賠償，犯後態度不佳，因此判刑4年8個月。

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