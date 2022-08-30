豐原警分局於今天開學首日，出動員警協助學校周邊維護交通秩序，確保學童上學安全。（警方提供）

台中市豐原區南陽國小是台中市學生數最多的小學，在上放學時段車流量極大！轄區豐東派出所長呂禹澄，於今天開學首日親率同仁前往學校周邊維護交通秩序，以確保學童安全。豐原分局長劉安杰呼籲，駕駛人行經校園周邊道路時，務必減速慢行，留心學童行的安全。

豐原分局轄區共計有15所國小，各分駐(派出)所於每天上放學時段，皆規畫護童勤務，以1所學校至少1名警力認養為原則，在學校最複雜的出入口及校園周邊較危險路段作為執行點，加上學校志工、愛心媽媽及導護老師等共同維護學童安全，打造一個兒少能健康平安成長的環境。

劉安杰指出，為確保轄區學童上下學安全，豐原警分局「護童專案」於開學首日全面啟動，除協助疏導轄內各級學校校園周邊交通秩序外，並編排巡邏及守望警力，針對學校周圍可疑人事物加強查察，提高見警率，用心守護校園安全讓家長放心。

劉安杰強調，守護國家未來的主人翁，是警方責無旁貸的任務，駕駛人行經校園周邊道路時，務必減速慢行，留心學童行的安全；家長接送孩童時，應尋合法的停車處所，切勿違規停車或併排停車，一同維護學校周邊安全。