中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」的人氣成員林襄外型甜美身材火辣，成為啦啦隊中的人氣王，一連推出兩本寫真集都銷量長紅，但她最近卻自曝工作多、壓力大，一度導致鬼剃頭掉髮，還短暫失聰。昨(29日)她上節目，大方分享私下素顏模樣，透露先前有個節目要跟AKB的成員合作，其中有天只要坐飛機，她索性素顏上陣，結果和AKB的成員合影「完全被比下去」，讓她笑嘆跟日本女生文化差異大。

林襄幾天前在IG發黑底文說：「這陣子完全懂了言多必失，會更加注意自己的言行舉止，謝謝所有批評指教。」並透露身體似乎累垮，不僅瘋狂掉髮還短暫失聰，感慨這陣子走紅後身體壓力大，過去失言稱不想「靠奶紅」還被挖出諷刺，讓她允諾未來會更加謹言慎行。

林襄（後）素顏跟AKB成員合影。（圖／翻攝自同學來了 Youtube）

之後林襄出席寫真書簽名會，透露這一個月工作多，整個8月只有放假2天，導致出現嚴重掉髮現象，一開始是造型師發現，後來越來越明顯，目前她會擦頭皮保養品放鬆，希望頭髮趕快長回來，她更分享體重掉到39公斤，爸媽看了都相當心疼。

【完整版】夯！！台灣女孩迷倒桃太郎！！ 她們的「美」根本就是為台爭光！| @同學來了 2022.08.29

昨林襄上節目《同學來了》，分享走紅到日本的經歷，來賓也分享台灣女孩跟日本女孩的不同，就是日本女孩不論如何都要堅持化過妝才出門，林襄便分享之前曾和AKB成員合作，有天行程沒有錄影只需要坐飛機，林襄為了舒服就決定素顏，沒想到對方還是起了大早、化好全妝、整理好頭髮，也讓林襄對對方的認真敬佩不已。