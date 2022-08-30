高雄市岡山警分局赤崁員警於8月26日晚間在梓官區中正路一家超商看到鮑姓女子手握一疊現金，且不時在通話。員警上前關心，得知網友告訴她有不錯的投資管道。員警研判這是詐騙，立即阻止鮑女匯款。

警方調查，鮑女約1個月前在社群網站結識1名男網友，對方向她噓寒問暖，兩人很有話聊。後來這名網友告訴鮑女可以幫忙操作股票，獲利穩當。鮑女見機不可失，於是準備5萬元現金要到超商的自動櫃員機存入對方指定的帳戶。

警方得知後，立即向鮑女解說這是詐騙手法「假交友真詐財」，且騙徒在取得款項後會立即封鎖匯款者的通訊軟體帳號。鮑女這才恍然大悟，打消匯款念頭。但警員不放心鮑女獨自回家，還騎車護送鮑女至家門，並再次提醒她：「不要匯錢耶！如果匯了就完了」。

警方呼籲，近來類似手法頻傳，包含傳訊息謊稱是某銀行的理專，要求民眾加入通訊軟體Line，有好康的股票訊息分享的詐騙手法。請民眾接到類似的訊息時務必保持冷靜，如果接到疑似騙徒的電話時，也請掛斷電話後，再撥打110或165反詐騙電話求證，避免上當。