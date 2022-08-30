周一美股主要指數全面收黑，盤中波動劇烈，道瓊指數在開低後，盤中一度收復300點由跌轉升，惟終場仍以下跌184.41點作收。在利率將持續升高和美國貨幣政策緊縮的擔憂日益加劇之際，市場試圖從上周的暴跌中重新站穩腳步。

標普500指數盤中一度下挫1%，並創下一個月來新低，儘管終場擺脫谷底，但仍創下兩個半月以來最大的雙日百分比跌幅。

美國公債殖利率上揚，科技股與成長股對利率走勢敏感，那斯達克指數收跌1%，表現相對疲弱。費城半導體指數跌近2%，台積電ADR跌逾2%。

聯準會主席鮑爾上周五在全球央行年會上明確表示，即使經濟可能放緩、失業可能增加，央行仍將維持其激進的升息立場，以抑制處於數十年高點的通膨。在最近的數據顯示物價壓力或許已經到頂時，鮑爾此番發言使聯準會政策立場可能轉向溫和的希望破滅。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）漲2.54%，收在26.21點，盤中一度升至27.67點，創下7周新高。

截至上周五收盤，標普500指數從自6月中旬的低點反彈上漲了近 11%。最近該指數在50日移動均線上方獲得支撐，但仍遠低於200日移動均線。

儘管有了這一波反彈，但隨著9月逐步逼近，投資人仍然感到擔憂。以往的經驗顯示9月美股行情大多疲軟，而今年還有聯準會可能再度大幅升息的陰霾籠罩。

★主要指數

道瓊指數跌184.41點或0.57%，收32,098.99點。

標普500指數跌27.05點或0.67%，收4,030.61點。

那斯達克指數跌124.04點或1.02%，收12,017.67點。

費城半導體指數下跌53.94點或1.93%，收2,744.50點。

★消息

明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）接受媒體訪問時表示，他相當樂見市場對鮑爾談話的反應。他表示，聯準會主席鮑爾上周五發表立場強硬的談話後，美股應聲重挫，這顯示投資人體認到了央行抑制通膨的嚴正決心。上周五美股三大指數均下跌超過3%。

周一紐約期油大漲4.24%，收在每桶97.01美元，布蘭特期油收漲4.06%，為每桶105.09美元，延續上周的漲勢。OPEC+可能減產的預期，以及利比亞國內衝突升高，化解了強勢美元和美國經濟成長前景黯淡的影響。

受鮑爾發表的強硬言論影響，周一美國公債殖利率走高。對利率預期尤其敏感的兩年期美國公債殖利率漲約4個基點，約報3.429%，盤中一度觸及3.49%，創下15年新高。10年期指標公債殖利率上漲近8個基點，報3.114%。兩年期與10年期債息曲線仍然處於「倒掛」，意味著市場認為經濟可能即將步入衰退。美國30年期債息漲逾4個基點，報3.247%。

貨幣市場交易員預期聯準會9月連續第三次升息75個基點的可能性進一步升高至72.5%，並預期聯邦基金利率年底升至約3.7%。

周五公布的8月非農就業報告將是本周最受關注的經濟數據，任何勞動力市場放緩的跡象都可能減輕聯準會繼續大幅升息的壓力。

美國各證交所成交量總計為93.6億股，過去20日均量為105.9億股。