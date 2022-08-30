玉山金(2884)旗下玉山銀行重視及響應減緩地球氣候暖化議題，積極持續發揮金融影響力以推動企業永續發展，攜手世界知名的高性能材料公司奇美實業簽訂3年期新台幣20億元永續連結貸款。玉山銀行於貸款期間將持續檢視公司溫室氣體的減排幅度，透過優惠機制鼓勵企業落實ESG永續作為。

玉山銀行與奇美實業設定的永續績效指標，主要參考科學基礎減碳目標(SBT)全球升溫在1.5°C的情境下的減排路徑，在貸款期間內的溫室氣體排放設定積極的減碳目標，需較基期逐年減量4.2%，經檢視達成可獲得貸款利率的優惠減碼。雙方此次合作，也是玉山銀行繼2018年偕同奇美實業引領發行當時民營企業最大綠色債券新台幣50億元，完成太陽能電廠、汽電共生廠、EDR水回收工程及資源再生爐等4大項綠色工程的投資後，再次透過綠色授信提升企業綠色轉型的長期競爭力。

奇美實業以「Clean & Green」為公司綠色發展願景，並長期以具體行動傳達對環境保護的重視，除發展綠色能源、實現綠色生產降低生產對環境的影響外，2021年為全台首家石化業響應SBTi的公司。

全球氣候變遷近來受到國際間高度重視，玉山銀行依據「碳核算金融聯盟」(PCAF)最新指引，針對自身投融資部位進行碳盤查，覆蓋率達部位的74%，依據計算結果，範疇三的投融資碳排量佔98%以上；除透過永續連結貸款鼓勵企業積極減排外，繼2021年號召32家優質企業，今年更有101家企業加入「玉山ESG永續倡議行動」，面對急迫的氣候變遷一同採取實際行動，其中包含各產業龍頭、優質企業以及隱形冠軍等，其總營收高達新台幣5.08兆元，占年度台灣GDP比重超過23％，共同訂下2025年前至少減碳157萬公噸的目標，更有46家企業承諾在2050前達到淨零排放。