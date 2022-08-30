今年以來最強颱風「軒嵐諾」路徑罕見，預估將在「打一個大勾勾」後往北前進，甚至有可能撲向台灣，媒體人黃揚明除提醒民眾可以先做好防颱準備外，也透露此颱風的「前身」，感慨說每當看到那個名字，就會想起心中傷痛。

今年至目前為止，前10個颱風均未對台灣造成影響，而第11號颱風軒嵐諾不僅可能轉為強烈颱風，其路徑更相當特殊，中央氣象局不排除發布海上颱風警報。

黃揚明昨（29）日在臉書提醒民眾可以先做好防颱準備，並解釋軒嵐諾的前身是「納坦」，只不過2016年的納坦颱風在菲律賓造成嚴重災情，因此被除名，才由軒嵐諾頂替；此外，他也提到2004年襲台的納坦颱風，當時他的同學、台視記者平宗正於採訪過程不幸溺斃，「每次看到『納坦』2字，我都會回憶起心中的傷痛，未來再也沒有納坦颱風，但我不會忘記平宗正！」

2004年10月25日，包括平宗正在內的4名記者於採訪過程不幸落水，救難人員搶救時遇到困難，平因此奮力將一名同業推向救難人員，自己則深陷水中，事後他被找到時雖緊急送醫搶救，仍宣告不治；該次納坦颱風共造成4死、2失蹤、104人傷，全台逾萬戶斷水、近40萬戶斷電。

而2016年的納坦颱風侵襲菲律賓，造成菲律賓約1.28億美元的損失，因此在第49次颱風委員會中被除名，並以「軒嵐諾」取代之。