為吸引更多不同族群前往消費並提高平日周間宴會廳使用率，台南晶英酒店宣布推出「美好年代、老派浪漫」主題式復古搖擺派對，未來固定在每個月的第2個禮拜三、晚間7點半至9點半舉辦，每人入場費980元，內含精緻小食與香檳飲品。9月14日首次登場的主題派對訂為「點點風」，報名參加者可撩起波點裙擺、繫上點點領結，在小周末體驗流傳百年的舞蹈，品味社交生活就此展開，向曾經的繁華年代致敬。

開幕迄今邁入第8年的台南晶英酒店，除了持續推出餐飲、宴會以及多元住宿方案成為業界指標外，更曾多次聯手在地職人店家，創新舉辦「府城漢堡節」、「微醺巴士」等新潮話題活動。這回飯店將二樓宴會廳鋪上亮麗舞板、掛上閃爍水晶燈，以古董行李皮箱、百萬留聲機等具時代感的佈置，打造「美好年代、老派浪漫」主題式復古搖擺派對，現場有專業Swing搖擺舞蹈教學，伴隨令人心醉神迷的爵士音樂，男女老少都能盡情翩翩起舞，揮灑身體節奏靈魂。

搖擺舞風歡愉的輕鬆氛圍，是參加者拓展人際關係與升級自我社交圈的大好機會，台南晶英地處月老廟眾多的愛神之都，也冀望透過自然互動的雙人共舞，開啟新式聯誼的熱潮。

搖擺舞（Swing）源自1920年代的美國，人們在周末前往酒吧或是舞廳，隨著當時最為流行的爵士與藍調樂曲擺動身體，在輕快的音符與復古的節奏間，進而發展出獨特的即興舞風，任由領舞者與隨舞者之間激發出互動火花，沉浸於歡樂忘我境界來抒發平時生活壓力。

台南晶英「美好年代、老派浪漫」主題派對邀請到曾經受邀於「台南國慶煙火」風光展演的「狗屎運爵士大樂團」，團員透過銅管、鼓、薩克斯風等樂器編制，展現豐富的音色轉換以及樂手必備的高超即興功力，令搖擺舞者能夠盡情感受音樂表情，踏出輕盈愉悅的動人舞步。

「美好年代、老派浪漫」入場費包含兩小時暢跳、以及滷味、炸軟殼蟹、蝦餅等吮指小食與氣泡香檳飲，也可另外單點由一樓「茶薈」設計的多款原料復古、名稱逗趣的老派飲品，例如芒果氣泡飲，掛上兒時為了模仿成人吃檳榔，就把嘴巴弄得紅通通的「柑仔店A辣芒果」，以及蘆筍汁搭配蘭姆酒風味咖啡調製出苦甜交雜的「亮津津的橡木桶」等，在精心復刻的微奢懷舊氛圍中，來到以舞會友的時空背景，盡情享受跳躍夜晚時光。

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