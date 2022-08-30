蘇有朋加入明星男團真人秀《披荊斬棘》（原：披荊斬棘的哥哥2），一登台就飆唱小虎隊組曲《愛》、《紅蜻蜓》，全場掀回憶殺，讓「蘇有朋女孩」衝上陸網熱搜，不過外傳節目組曾企圖促成吳奇隆、蘇有朋合體，但要促成鼻祖級男團合體，其實相當不簡單。

48歲蘇有朋一登上《披荊斬棘》就飆唱小虎隊經典歌曲《愛》、《紅蜻蜓》，再搭配原汁原味的手勢演出，讓全場嗨翻，潘瑋柏也眼眶泛淚說：「戳到我了」，表演大獲好評。其實，「回憶殺」是陸綜的流量密碼，根據《鏡週刊》報導，節目組曾計畫吳奇隆、蘇有朋合體未果，但依舊沒放棄希望，仍密謀吳奇隆在下一季登台。

蘇有朋登上選秀節目《披荊斬棘》，讓全場掀回憶殺。（圖／取材自披荊斬棘微博）

小虎隊是元祖偶像男團。（圖／本報系資料照片）

小虎隊是元祖偶像男團，團體解散後，成員蘇有朋、陳志朋、吳奇隆這30多年來各自在圈內活耀，2010年虎年曾登上央視春晚與元宵晚會合體表演，陳志朋在2020年加入男團真人秀《追光吧！哥哥》後，蘇有朋則在今年登上《披荊斬棘》，節目也對吳奇隆興趣濃厚，只不過吳奇隆近年除了是投資影視項目的資本家，也忙著育兒，要讓他長時間練唱、跳舞，恐怕有難度。

除了回憶殺，節目也找來陳小春、張智霖、杜德偉、劉愷威等香港能唱能跳又有綜藝感的「大灣區哥哥」，也讓節目播出後，都掀起不少話題。