中國國際關係學院智慧財產權與科技安全研究中心主任郝敏30日在大陸《環球時報》撰文指出，美國《晶片與科學法》近日生效，作為美國歷史上對科技研發和STEM（科學、科技、工程、數學）教育最大的一筆聯邦投資，法案將防範智慧財產權威脅和外國影響力滲透的「科研安全」與確保「科技領先」提升至同等重要高度，並且相關規定針對性極強，充滿對華競爭的冷戰思維，必須予以充分重視、提高警惕，並進行防範。

郝敏表示，《晶片與科學法》由《半導體激勵法》（CHIPS）、《研發與創新法》和《2022最高法院安全撥款法》三部分組成。從體量上看，除了引人關注的「晶片」部分提供542億美元補貼促進美國晶片製造業和供應鏈安全，「科學」部分的研究與創新是占比最大的重頭戲。美國將在未來5年為法案中的科技創新部分提供約1699億美元，占比超過60％，不僅為關鍵和新興技術的研發提供資金，同時也試圖重塑美國的科技政策和創新導向。

郝敏稱，推出《研發與創新法案》被美國兩黨一致認為是應對國家安全和經濟發展的當務之急。法案設定了大手筆研發資助：美國國家科學基金（NSF）獲得810億美元；商務部（DOC）獲得110億美元；美國國家與標準技術研究院（NIST）獲100億美元，能源部（DOE）690億……用以支持美國未來10年在人工智慧、量子計算、生物技術、先進材料等領域的科研創新和人才培訓。

郝敏認為，在不斷泛化的「國家安全」大旗下，美國近年的立法趨勢和司法案例充分表明，美國在打擊遏制科研領域所謂「中國影響力」和「智慧財產權威脅」方面不遺餘力，且日益加碼。巨額的聯邦資金投入，使「保護研發成果免遭外國威脅」和「遏制外國影響力滲透」成為頭等大事。法案花大力氣「紮緊藩籬，豎起高牆」，為主要授權機構制定指導性和可操作性極強的「科研安全」規則，多處內容充斥著意識形態偏見和冷戰思維。

郝敏分析，該法案實施後，中美之間教育和科研領域的合作會面臨更多掣肘和制度障礙，凡是申請聯邦科研經費的大專院校、研究機構和科學家只能進行二選一站隊。對此，中方要注意：

首先，提倡學術開放，保持基礎研究和人文思想的國際自由流動，這是不少美國大學也在爭取和堅持的。「中國行動計畫」被迫取消的一個主要原因，就是擴大化地限制中美科學家之間的合作，嚴重損害美國自身的科研創新能力。那些曾經「敢怒不敢言」的大學在遭遇多番調查時，也不懈地爭取學術自由和高度自治的空間。

其次，深入研究法案的「科研安全」規則，高度重視實踐中的合規風險。尤其需要加強對美國出口管制法律體系複雜多變的動態追蹤，對於科研國際合作中，需要限制使用和獲取的受控資訊、實驗設備、技術資料乃至學術交流和論文發表，都要提高警惕，加強研判和管控風險。

最後，加強對科研交流領域和人才引進的法律合規監督與管理，加強吸引國際人才制度的規範化、透明化和國際化。尤其注重引才的雙向合規要求和法律培訓，提高科研人員的智慧財產權和商業秘密保護法律意識。