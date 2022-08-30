受人點滴當湧泉以報！生麗國際集團創辦人徐鳳娥8月27日獲頒家扶基金會「金扶獎」表揚，並由賴清德副總統親自頒發獎座及披上代表最高榮譽的背帶，肯定其突破逆境成長，並無私回饋社會的精神及表彰在專業領域中的傑出表現。

徐鳳娥原生長在小康的家庭，然而在她國中時父親不幸驟逝，頓時照顧三名子女，以及經濟重擔落在母親一人身上。身為長女的徐鳳娥心疼媽媽的辛勞，便主動承擔起照顧年幼弟妹的角色。生活雖然清苦，但母親樂於助人及分享，更將做好事的善念傳承子女，母親溫柔偉大的身影深植在徐鳳娥的心中。

雖然放學後忙於家務及工作，僅能利用清晨讀書，徐鳳娥在課業上亦努力不懈並完成桃園武陵高中學業。若要升學勢必不能照顧弟妹，在和母親商量後選擇步入社會、分擔家計，回顧這段提早投入職場的決定並沒有感到可惜。特別是內心對升學的渴望，促成徐鳳娥日後回饋社會的目標。

徐鳳娥秉持善的信念而萌生創業想法，也感謝許多朋友的支持才有今日生麗的誕生，2002年創立生麗國際公司，以「感恩、誠信、服務」為企業理念，希望讓生麗國際成為更多人的依靠。自2013年起牽手傳愛家扶，每年投入超過百萬的經費支持家扶各樣扶幼工作，項目包括大專助學、營養午餐、急難救助等，十年來已捐助超過5340萬元。當年因家境限制，無法繼續升學，徐鳳娥期許藉由支持家扶大專助學計畫，將自身的升學渴望化作祝福，至今已幫助3036人次有心向學但家境清寒的大專生，獲得能安心穩定求學的機會。

生麗國際集團穩居全台前20大專業美麗健康傳直銷品牌，每項產品皆通過瑞商SGS檢測合格，並擁有美國PETA友善動物認證標章，其中6A高效鎖水防曬霜，更榮獲2021年唯一防曬保養品「SNQ國家品質標章」最高肯定獎，今年2022年集團更獲選為「國家品牌玉山獎-傑出企業」。徐鳳娥表示，能夠持續回饋社會是一種豐盛的幸福，公司將秉持「因為感恩，讓美麗健康持續發生」的企業精神，帶領生麗夥伴積極投入各項社會公益，助於讓愛傳遞並循環不已。