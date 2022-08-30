今年金融市場震盪格外劇烈，投資不再是買什麼都賺的「Easy Money」。投資雙策略怎麼挑?現階段該採防禦性固本還是技術性抄底？

聯準會主席鮑爾超乎預期的鷹派言論，再度衝擊全球金融市場，上週美國三大股市重挫逾3％，週一亞股也無一倖免。第一金水電瓦斯及基礎建設基金經理人林志映表示，原以為通膨見頂的訊號亮起，升息趨緩的路徑大致底定，但鮑爾的一席話，「預期突然改變」，短期金融市場將再度陷入劇烈震盪，惟美股跌破前波低點之機率不高，建議投資人可採取技術性抄底「科技類股」、防禦性固本 「高品質股息」雙策略，渡過這段不穩期。

根據八月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人最擔心的前三大尾端風險分別為通膨維持高檔(39%)、全球經濟衰退(24%)、全球央行鷹派(16%)，而鮑爾在全球央行年會發表的言論，又環繞在這三個議題上，且不惜採取更為激進的貨幣政策，傷害經濟與就業市場，藉以壓抑回落太慢的通膨，這番言論觸發市場敏感神經，短多獲利賣壓湧現，美國三大股市皆一舉摜破半年線支撐，反彈攻勢明顯受挫。

林志映表示，原物料、電力等民生必需商品價格攀高，對中產階級產生的後座力越來越強，迫使美歐央行不得不改弦易轍，同時採取更為激進的措施，來煞住失控的通膨列車。但以抑制需求的方式，恐導致經濟衰退、伴隨失業率上升、侵蝕企業獲利。以全球型股票基金為例，去年正報酬的基金超過9成，今年以來只有寥寥可數的7檔，其中以水電瓦斯及基礎建設收益相關基金表現最為抗跌跟漲，囊括了5檔，主要其在3/16美國啟動升息至6/16標普、那斯達克重挫超過15％期間，僅下跌0.84％～7.1％，而在反彈期間也跟漲7.5％～11％不等；次為去年跌多的生技醫療。

鑑於7～8月財報發佈期間，指標性企業已先發佈獲利預警，市場也意識到未來2～4季經濟衰退機率超過5成以上，一旦企業營運狀況優於預期，或通膨下降幅度加快，反而有利股市從空頭抵抗型態，切換到震盪往上的反攻模式，因此林志映建議投資人可採取防禦、攻擊並進策略，買進長期持有固本的高品質股息，如受惠價格上揚、息收穩健的水電瓦斯基金，逢大跌則以技術性抄底方式，分批加碼跌深的AI人工智慧、機器人、電動車等趨勢型基金。