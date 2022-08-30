2022全國鹹酥雞嘉年華在高雄正式落幕，27、28日短短登場2天就吸引超過7萬次人潮，集結北、中、南各地百家名店一較高下，讓民眾一次吃遍全台知名鹹酥雞。大量遊客及在地人聞香而來，活動不僅讓饕客們一飽口福，也在網路上掀起一陣熱烈討論。

全國鹹酥雞嘉年華匯集全台名店 一週炸4千筆聲量！

全國鹹酥雞嘉年華27、28日在高雄大遠百追夢廣場盛大登場，高雄市政府廣邀全台各地知名鹹酥雞攤商共襄盛舉，吸引大批熱愛這味經典台灣小吃的民眾前往朝聖吃個過癮。

即便活動期間遇上暴雨讓大家淋成落湯雞，也依舊澆不熄饕客們熱愛美食的心，近一週內就創下4,541比網路討論聲量，其中最高峰落在鹹酥雞嘉年華活動首日，不少網友及部落客、網紅都發文驚呼人聲鼎沸的盛況，也同時讚嘆「真的每家都有自己的特色，一次吃到各種鹹酥雞真的超爽！」

「雞加酒」饗宴超過癮 邁邁、柯P意外成亮點！

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統的探索概念觀察，除了2022全國鹹酥雞嘉年華活動，打造免出國就能享受「雞加酒」的美食饗宴相當受到矚目外，高雄市長陳其邁開玩笑要請台北市柯文哲吃「最辣的鹹酥雞」，也成為網友們熱搜的討論話題之一。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年8月22日至2022年8月28日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全國鹹酥雞嘉年華』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。