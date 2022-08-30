144家觀光工廠知多少？臺灣菸酒股份有限公司埔里觀光酒廠知名度高

根據經濟部工業局統計，截至110年底共有144家觀光工廠評鑑通過，《網路溫度計民調中心》再透過KEYPO大數據關鍵引擎輿情分析系統，篩選過去一年網路上聲量較高的30間關光工廠做網路調查。《疫後的旅遊商機》調查數據顯示，知名度最高的前五家觀光工廠依序為：臺灣菸酒股份有限公司埔里觀光酒廠(60.8%)、郭元益糕餅博物館(59.9%)、巧克力共和國(56.0%)、台灣玻璃館(52.7%)、黑橋牌香腸博物館(48.3%)。

42.4%民眾曾去過臺灣菸酒股份有限公司埔里觀光酒廠，37.3%曾去過台灣玻璃館

《疫後的旅遊商機》調查數據顯示，網路聲量較高30間觀光工廠中，民眾參與度前五高的觀光工廠依序為：臺灣菸酒股份有限公司埔里觀光酒廠(42.4%)、台灣玻璃館(37.3%)、巧克力共和國(26.9%)、奇美食品幸福工廠(26.5%)、雅聞七里香玫瑰森林(26.2%)。其中，臺灣菸酒股份有限公司埔里觀光酒廠是本次調查知名度與參與度的雙料冠軍。奇美食品幸福工廠以及雅聞七里香玫瑰森林，雖然知名度略低，但參與度則擠進排行榜前五。

埔里觀光酒廠、台灣玻璃館網路聲量關鍵字顯示各自的觀光重點

南投日月潭涵碧樓酒店、墾丁凱撒大飯店、礁溪老爺酒店知名度前三

《疫後的旅遊商機》調查數據顯示，南投日月潭涵碧樓酒店知名度68.2%最高，其次依序為墾丁凱撒大飯店65.7%、礁溪老爺酒店64.2%、淡水福容大飯店62.3%以及花蓮太魯閣晶英酒店55.3%。

墾丁凱撒大飯店、淡水福容大飯店、南投日月潭涵碧樓酒店參與度前三

《疫後的旅遊商機》調查數據顯示，墾丁凱撒大飯店參與度20.6%最高，其次依序為淡水福容大飯店15.0%、南投日月潭涵碧樓酒店14.7%、宜蘭蘭成晶英酒店13.4%、花蓮美侖大飯店13.0%。

分析說明：

《網路溫度計民調中心》於2022年7月20日至29日進行旅遊習慣偏好調查。針對年滿18歲之網路人口進行網路調查，抽樣方式為簡單隨機抽樣，並依據性別、年齡、教育程度與戶籍地進行反覆多重加權，使樣本特徵趨近母體特徵，具樣本代表性。有效樣本1,274份，在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.78%以內。

本文所調查之結果，僅反映受訪民眾的整體意見，不代表本單位立場。