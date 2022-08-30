《科創板日報》29日報導，中國國家開發銀行近日表示，截至8月26日，國開基礎設施投資基金已簽約422個項目、合同金額2100億元（人民幣，下同）。上週末，大陸國務院穩住經濟大盤督導和服務組也在鄭州召開現場辦公會，圍繞基礎設施、重點工程、民生保障等項目建設開展現場協調和服務。

報導稱，累計投資2100億元的國開基礎設施投資基金，是國開行今年7月份設立的專門支持重大項目建設的開發性金融工具。重點支持網路型基礎設施等五大基礎設施重點領域，以及重大科技創新、職業教育等領域的422個項目。

廣科諮詢首席策略師沈萌表示，作為國家政策性銀行，國開行設立投資基金，有利於推動和保障國家對於基礎建設政策的實施，讓資金落到最後具體環節。「而重大科技創新也同樣是新型基礎設施投資的支持保障目標，職業教育則是配套進行新型基礎設施對高素質人力資源需求的服務。」

在沈萌看來，目前中國極度缺少高素質職業人才，缺少高素質職業人才也就無法推動經濟、特別是工業轉型升級，或者說即使推進新型基礎設施項目建設，也缺少配套的專業技術人才。因此，政策性資金在職業教育上進行投資，顯得尤為重要，代表性也最強。

至於科技創新，沈萌認為，科技創新是一件長周期之事，而政策性銀行的定位和作用，就是進行長周期基礎性的科技創新支持。

報導稱，在基礎設施投資上，這支政策性基金出資13.07億元，支持山西省呼北國家高速公路山西離石至隰縣段工程項目和河南安陽豫東北機場項目，而這是國開基礎設施基金有限公司成立後完成的首批投放。

國開基礎設施基金有限公司成立於今年7月，主要加大對企業的信貸支持。該支基金由國開行100％持股，張輝為法定代表人。除國開基礎設施基金以外，張輝還是國開發展基金的法定代表人，並且與前者一樣均是國開行100％持股。

對於國開基礎設施基金誕生的目的，國開行曾表示，要用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金，助力穩住經濟大盤。

報導稱，在剛剛發佈的國開行上半年6212億元新增貸款報告中，能源、交通、水利、地下綜合管線等基礎設施，均是國開基礎設施基金長期信貸支持的對象。此外，國開行還發行了120億元綠色金融債券，專項支持長江流域生態系統保護和修復。