越南近年GDP穩定增長6%~7%，中國信託投信看準當地市場未來爆發力，率先推出國內首檔聚焦越南的股票型基金『中國信託越南機會基金』，成立2年至今第四度獲准追加募集。中信投信表示，越指目前本益比仍偏低，建議投資人可趁低檔，定期定額布局越南基金，把握未來黃金十年投資行情。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，從市場流動性觀察，越股流動性已有顯著的改善，投資人可待利多因素帶動突破1,280點壓力區。榮越證券（VDSC）認為，年底前越指將在1225至1398點波動，越南整體經濟將保持良好的增長，特別是上市公司利潤，看好工業園區、航空、IT、銀行、製藥、輪胎、海鮮、食品及飲料等九大行業未來表現。

除此，隨疫情減緩，越南自3月開放旅遊並恢復國際航班後，根據當地旅遊總局統計，上半年越南國內旅遊達6,080萬人次，達成全年規劃，顯示越南當地旅遊業也強勁復甦。

展望後市，張晨瑋認為，越指的本益比仍偏低，且越股估值仍低於10年平均值，短線可從153法令修法後的市場行情，以及越南政府信貸額度放寬的進度觀察越指表現，看好不動產及金融族群；長線仍回到越南的基本面評價面，近年GDP成長均在6%~7%之間，預計今、明兩年全年GDP也會在6%以上，同時在越南政府積極發展之下，越指仍值得期待。