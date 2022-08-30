開學首日，台南市長黃偉哲今天到新南國小關心校園防疫。（曹婷婷攝）

開學首日，台南市長黃偉哲今天到新南國小考學生防疫觀念，學生搶答獲得獎品。（曹婷婷攝）

今天是開學日，台南市長黃偉哲上午8點到安南區新南國小視察學校防疫作為，關心小朋友打疫苗了沒？也宣導正確防疫，同時當場有獎徵答，考大家防疫知識，學童爭相搶答。黃偉哲說，台南5至11歲兒童第1劑涵蓋率88.31％、第2劑53.65％，兒童確診率低於比全國4％，至少代表有4000多個家庭減少因染疫造成的困擾，也將持續宣導打疫苗。

由於今年從5月23日起受疫情影響，暫停實施實體課程一路至暑假，面對久違開學日，不少小朋友都說「早上爬不起來」、「好想繼續放暑假喔！」黃偉哲除了視察關心學校防疫準備，也透過有獎徵答送禮物，他提問「什麼時候要洗手？」小朋友絞盡腦汁「拿口罩後」、「擤鼻涕後」，讓他笑回「很有創意」，跟學生熱絡互動，宣導防疫，他打趣，雖然學生可能不一定想開學，但防疫測考表現不錯。

面對Omicron變異株BA.4、BA.5來勢洶洶，黃偉哲說，小朋友一人染疫，全家都受影響，父母必須請假照顧孩子，照顧同時也增加染疫風險，因此，會持續加強校園防疫作為，台南5到11歲疫苗涵蓋率高於全國平均4％，感謝老師、家長、學校配合打疫苗及落實防疫。

黃偉哲也說，這個月是交通安全月，台南交通肇事率高，今天也結合交通安全宣導，希望從小教育開始，讓學童養成良好正確的交通習慣。

教育局長鄭新輝說，疫苗接種方面，台南市所屬國中小教職員工完整接種2劑疫苗比率超過98％、接種追加劑疫苗比率超過90％；5至11歲兒童第1劑涵蓋率88.31％、第2劑53.65％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率94.67％、第2劑84.77％、追加劑61.18％，會持續鼓勵學生接種。

教育局說，開學前2周先採「1人確診班級停課3天」，9月12日起適用新制，確診者7天隔離期滿，無症狀可入校，其他接觸者快篩陰，可正常上學。