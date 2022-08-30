今年2月俄烏戰爭爆發，歐洲各國對俄羅斯發動經濟制裁，但也嚐到能源供應量不足的苦果，俄羅斯對歐洲的天然氣輸氣量僅剩戰爭前的2成，進而讓通膨快速飆升，侵蝕經濟表現，不過近日也傳出，在積極向其他國家購買天然氣，並要求國內用戶節能的努力下，德國已經快達到儲存目標，另外法國的儲量也達9成，有足夠燃料應付今年冬天的使用量。

美媒報導，數據顯示，歐盟天然氣的儲量已經達到79.4%，距離11月1日以前的8成目標相當近，等於歐盟提早兩個月達標，周一歐洲天然氣價格的跌幅也創下今年3月以來的最大跌幅，但期貨價格仍是一年前的6倍。

報導提到，目前德國執行儲存天然氣的速度已經優於原先的規劃，預計下個月就能提前達到85%的目標。此外，義大利已經填滿81%，匈牙利62%，保加利亞也有60%，法國能源巨頭Engie執行副總裁Claire Waysand透露，法國已經達到9成的存量目標，如果沒有出現極端氣候，應該可以順利度過冬季。

過去俄羅斯是歐洲最大的能源供應國，如今歐洲希望能降低依賴，除了加強再生能源的使用效率，歐洲也從地中海地區、中東及美國等地進口天然氣，歐盟強調，設定各國天然氣存量標準，將有助於順利渡過秋冬，未來將對電力價格進行干預，進而降低企業與民眾的負擔。

俄羅斯持續透過能源戰牽制歐洲對烏克蘭的支持，確實造成歐洲龐大的經濟損失與後遺症，但若歐洲經過陣痛期，轉移能源來源與依賴，能源戰能否持續發揮效果仍是未知數。