失智症是目前醫學極重要的議題，目前對於失智症的治療仍然有限，醫界與學界努力了解如何降低失智症的風險。最新一項大規模研究發現，保持身心活躍度能明顯降低罹患失智症的機率，例如經常運動者可降低35%的失智症風險、常做家事的人可降低21%、常和親友往來的人可降低15%。

一項發表於美國神經病學學會醫學雜誌（Neurology）上的超大規模研究，分析了參與者在過去10年中自我報告的行為，發現頻繁的運動、家務、拜訪親友的社交活動，均可明顯降低罹患失智症的風險。

這項研究是使用英國生物樣本庫 ( UK Biobank )的調查，在2006~2010 年招募了約50萬名（501,376）、平均年齡為56歲的無失智症者，之後了解其在參與這項研究至2019年底進行隨訪，以確認參與者有無罹患失智症。研究過程收集參與者的身心活動的資訊，結果發現，那些在日常生活中活躍的的人日後罹患失智的風險降低35%、經常做家務降低21%、常與朋友或家人見面的人降低15%。

研究人員還納入導致失智症的遺傳風險與家族失等因素，仍發現生活方式對失智症的影響相當明顯。這項研究指出，運動、從事家務相關活動、經常與親友見面的生活方式，可降低失智症的風險，因此這類身體與精神活動可有效預防早期失智症上身。