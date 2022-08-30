和平警分局今天由員警在校園附近重要路口執行守望、交整勤務，有效預防車禍發生，確保學童上放學安全。（警方提供）

台中市各級中、小學校於今天開學，和平分局賡續執行對轄區國民小學護童專案勤務，和平地區有8所國小及2所分校，和平分局提前與各校規畫相關安全應對措施，並啟動護童專案，在校門口、學校旁路口執勤，配合學校老師、導護媽媽及志工，全力協助學校周邊交通秩序的維護，確保學童的安全。

今天一早德芙蘭國小校長古金益及谷關派出所長王繼生，就在學校門口忙著迎接原鄉小學童上學防疫及安全事宜。泰雅族的「德芙蘭」，語意為「好山好水適居之地」，日治時代創立，已有91年歷史的中市和平區博愛國小，位於泰雅族松鶴部落內。

德芙蘭國小的學生多數是原住民泰雅族人，該校舉辦「公投」，77.05％的師生與居民贊成改名為「德芙蘭國小」，恢復自己原來的名字；部落居民指出，這代表後人「飲水思源、不忘本」，也是文化的延續，為台中市原鄉第二所更名的學校。

教育局指出，鑒於和平區幅員遼闊，學生分散在各村落，有的需翻山越嶺才能到校上學，過去提供和平區國中小學的5輛交通車，今年將陸續屆滿10年期限；教育局編列充足預算全數汰舊換新，讓孩子上下學的路更安全，也可作為師生從事戶外教學的交通工具。

和平警分局長陳祥麟表示，學童是國家未來的希望，維護學童上放學安全是警察重要工作，和平警分局雖位處偏鄉，但對學童通勤安全的保障不會因為轄區偏遠、遼闊打折；由員警在校園附近的重要路口執行守望、交整勤務，能有效預防車禍發生，確保學童上放學安全無虞。