日本日中友好協會理事長、愛知縣日中友好協會副會長岡崎溫30日在大陸彭湃新聞撰文指出，今年是日中邦交正常化50周年，雙方理應氣氛友好熱烈，關係進一步加深，但現狀卻令人遺憾。美國拜登政府四處拉攏反中包圍圈、惡意詆毀中國、操弄各種反中活動。日本政府、日本媒體也沿此方向進行宣傳報導。據調查顯示，日本很多國民對中國並無好感。同樣，在中國，對日本持反感情緒的國民也不在少數。在此狀況下，推進日中邦交正常化50周年紀念事業，無疑是十分困難的。

岡崎溫認為，如何恢復兩國關係，他個人想法：首先，回想50年前在紛繁複雜的國內外形勢下，日中兩國克服重重困難，由日本政府首相田中角榮和中華人民共和國總理周恩來簽署了《中日聯合聲明》，實現了兩國邦交正常化。必須認識到中日兩國人民應該永遠維護和發展兩國友好關係。他認為，現在有必要重讀以《中日聯合聲明》為代表的中日四個政治文件，回歸原點、重新出發。

第二，發揮迄今為止日中交流的經驗和成果，繼續推進符合時代潮流的、卓然有效的交流事業。邦交恢復後的上世紀70年代，以日中全國友好協會為首的地方政府、青年團體派出了「友好之船」「友好之翼」訪華代表團，中國也派出了「中日友好之船」以及許多訪日代表團。1973年神戶市和天津市成為了首對日中友好城市，迄今為止，約有360個日中城市建立了友好城市、友好交流城市合作關係。進入80年代後，日本開始引進中國研修生，兩國進行全面經貿合作。此外，兩國還在政治、經濟、文化、體育、教育、醫學等更多領域展開交流。21世紀以來，中國經濟高速發展，兩國關係向更加廣泛深入、更加平等的方向邁進。

近年來，受新冠肺炎疫情影響，日中兩國互訪受限。雖然如此，兩國也應積極做好準備，以便在解除限制後能夠第一時間進行交流。

岡崎溫稱，另外，他們現在也提出「積極開展線上交流」的建議。例如，開展各種交流懇談會，介紹友好城市和學校、日常生活和旅遊等。在政治、經濟、文化、教育等各個領域，他認為可以通過網路來保持以往的關係，同時發揮線上交流更加輕鬆愉快的優點，擴大交流範圍。此外，在新冠疫情期間，還可以通過開辦各類作品展，如書畫展、攝影展、作文展等促進雙方交流。

最後，希望日中兩國青年能夠增進日中雙方的相互理解，深入學習日中交流史，積極發揮創造力以推動開展更多的中日交流事業。