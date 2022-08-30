搶中秋烤肉商機，潮牌啤酒「啤酒肚釀製」攜手韓式烤肉店「料韓男」，推出「吃烤肉兌換時尚啤酒」、「啤酒肚大賽」活動，呼籲民眾在團圓時刻向身邊所愛的親朋好友舉杯，並「用不簡單的啤酒，敬這兩年不簡單的生活」！

今年以時尚系行動啤酒車在全台各地市集與活動出沒的「啤酒肚釀製」，與兩年內從台北展店至台中的韓國熟成烤五花肉「料韓男」攜手，兩個為受年輕人喜愛的品牌自9月5日至9月11日推出「歐吧歐逆也愛啤酒肚」社群活動，凡點購「我們都是肉食主義套餐」，分享至社群動態，即可獲得啤酒肚釀製限量原創罐-台灣拉格乙罐。且舉辦氣氛熱烈的啤酒肚大賽，讓中秋假期有吃有喝也有玩。

啤酒肚釀製標榜用心鑄造自己的酒廠，使用德國GEA頂級釀酒設備及最天然的原料，不以花俏的口味銷售，致力讓客人喝到最經典的啤酒風味，讓啤酒融入生活。就如同料韓男還原韓國烤肉店的規模、維持傳統吃法，不以花俏的起司、醬料、醬來蓋過五花肉的原味，並致力透過服務讓顧客用餐時能開心的與親朋好友乾一杯。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！