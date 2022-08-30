消防人員布2條水線，從前門、後門同時滅火，火勢很快就撲滅控制，失火原因仍在調查中。（李明哲提供）

消防人員布2條水線，從前門、後門同時滅火，火勢很快就撲滅控制，失火原因仍在調查中。（李明哲提供）

雲林縣西螺鎮河南里今（30日）凌晨2點半多發生一起連棟住宅火災，4戶相連的第2戶廚房半夜起火，濃煙飄到後面另一排連棟住宅。（民眾提供）

雲林縣西螺鎮河南里今（30日）凌晨2點半多發生一起連棟住宅火災，4戶相連的第2戶廚房半夜起火，濃煙飄到後面另一排連棟住宅，被半夜遛狗的鄰居發現敲門呼叫屋主逃生，屋內2名大人一度受困，所幸屋外剛好有足夠長的鋁梯，眾人協助下，2名受困者從2樓順利逃生。

西螺消防分隊凌晨2點多獲報河南里發生火災，屋內有2人受困，二崙分隊、西螺分隊、第二大隊趕往支援。

西螺鎮河南里、詔安里、安定里毗鄰相連合稱「埔心」，發生火災的集合住宅的地理位置很難定位，熱心居民騎摩托車在大馬路引導消防車。

消防隊員趕抵時，發現4戶連棟的住宅的第2戶廚房起火，濃煙往屋後冒，火勢仍在屋內燒，但火光燻黑同排的第1戶，以及後方另一排集合住宅。

消防人員布2條水線，從前門、後門同時滅火，火勢很快就撲滅控制，失火原因仍在調查中。

消防隊員直到凌晨4點多才收隊，打火弟兄脫下防火衣時，每一個都被汗水泡濕，十分辛勞。（李明哲提供）

縣議員李明哲半夜聽到消防警鈴聲趕往了解，鄰居表示，火災發生時剛好有一名半夜遛狗尿尿的鄰居目擊濃煙，尋找失火的家戶，找了2戶才敲對門，呼叫屋主失火了快逃生。

李明哲轉述，失火的屋內2樓有2名大人，他們受困於火場無法下樓，不幸中之大幸是路旁剛好有一輛車，車上有放伸縮鋁梯，眾人幫忙把2人從2樓陽台接下來順利逃生，第1戶的老太太也自行走出。

李明哲說，火勢撲滅後濃煙仍非常大，不斷往2、3樓冒，消防人員持續在火場降溫，直到凌晨4點多才收隊，消防弟兄脫下防火衣時，每一個都被汗水泡濕，十分辛勞。