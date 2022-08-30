美海軍出動兩艘導彈巡洋艦穿越台海

美國聯邦眾議院議長裴洛西月初率團訪台後，解放軍在台灣周邊展開歷來規模最大的軍演，甚至在附近海域發射飛彈。一些分析家和官員擔心，中方相關軍演可能成為「新常態」。

不過，華府誓言，將挑戰北京的恐嚇戰術。據CNN新聞網29日報導，美國海軍28日出動兩艘導彈巡洋艦穿越台海。而新加坡南洋理工大學海事安全專家許瑞麟（Collin Koh）指出，這是美國海軍至少4年來首度派兩艘巡洋艦穿越台海。

他認為，美方出動兩艘，而不是一般的1艘軍艦從事相關任務，當然在於發出「較強大」的訊息，除了抗議解放軍最近在台灣周邊軍演外，也在回應北京設法推翻台灣海峽是國際海域，堅稱它是內海的主張，並行使長久以來所享有的自由航行權。

由於近年來美艦經常穿越台海，美國官員也表明，會繼續這類任務，因此並不令人訝異。分析家說，令人訝異的是北京低調的反應。

解放軍東部戰區說，對「美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握。戰區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁準備」。就連經常重砲痛批美國的中方官媒《環球時報》也說，這兩艘巡洋艦並未對中國的安全構成實際威脅。

然而，以往美艦穿越台海，都會引發較強烈的回應。例如，美國飛彈驅逐艦「班福德」號（USS Benfold，DDG 65）7月穿越台海時，解放軍東部戰區發言人施毅便痛批，美國是台海和平穩定的破壞者、台海安全風險的製造者。

許瑞麟說，北京不像以往般強烈抗議美艦穿越台海，可能有3個原因。首先，北京可能在提防國際反彈，因為任何設法阻止美國海軍穿越台海的行動，都可能被視為危及其他國家穿越台海的權利。

其次，北京在裴洛西訪台後，已中止和華府的主要軍事溝通管道，在美中海軍任何的互動中，都升高了誤解的風險。

USS Antietam and USS Chancellorsville transiting Taiwan Strait on August 28. pic.twitter.com/SmNGQRAKaU — Duan Dang (@duandang) August 29, 2022

Ticonderoga-class guided-missile cruiser USS Chancellorsville (CG 62) conducted routine underway operations. Chancellorsville is forward-deployed to the U.S. 7th Fleet area of operations in support of a free and open Indo-Pacific. #USNavy #FreeAndOpenIndoPacific pic.twitter.com/qW38f5x97s — 7th Fleet (@US7thFleet) August 29, 2022

第三，華府和北京仍在其他方面合作，而中方可能不想在相關領域製造緊張。許瑞麟強調，進一步挑起變本加厲，可能升級為衝突的緊張是沒有意義的。

而美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處長舒斯特（Carl Schuster）則指出第4種可能，那就是美國即將舉行期中選舉，而北京想避免任何可能強化共和黨，還有其他對陸鷹派勝選機率的行動。中方不希望看到美國參眾院推動立法，更強烈地支持台灣，或限制中國在美國投資和發揮影響力。

此外，他說，美方這次出動兩艘巡洋艦穿越台海，與其說是聲明，倒不如說是合理的軍事規劃。舒斯特說，有鑑於中方的威脅，還有最近向國際水域發射飛彈，出動兩艘巡洋艦穿越相關水域，的確看來是審慎之舉。