網紅團體「Wackyboys反骨男孩」女成員艾瑞絲（盧昕妤）憑著天使臉孔、魔鬼身材，加上爽朗地個性，讓她在網路上受到大批粉絲的愛戴，IG吸引超過。而私底下經常透過社群平台與粉絲們互動的她，去年7月才大方分享自己買下人生第1台賓士車，但沒想到才開沒多久就撞到車門，讓她相當心疼，不過事隔1年，她便宣布換車升級成瑪莎拉蒂並公開豪華內裝，引起粉絲熱烈討論。

經常透過YouTube頻道與粉絲分享生活的艾瑞絲，在最近的影片中透露，自己因為原本的車險即將在6月底就到期，因此與朋友討論後決定趁機換一台新車，她也因為逐漸了解車市，而決定換成更高階的車款，最後在朋友的介紹下，她相中了一台價值200多萬的中古白色瑪莎拉蒂。艾瑞絲透露，雖此車已非新車，但前車主的品味與她十分契合，所以看完車況後便果斷答應買下，並公開內裝。

而這台中古瑪莎拉蒂除了亮眼的白色車身外，椅座選擇的是紅色蠶絲綢的的布料，因此相當罕見，全台灣只有限量8台，另外車款引擎還是由瑪莎拉蒂與法拉利共同設計，因此引擎聲會「特別兇狠」，讓艾瑞斯忍不住笑稱「以後你們要叫我『南港野玫瑰，瑪莎拉蒂姐』」，對於整體車況相當滿意。

網紅好友及網友們看到後，紛紛表示「太帥了吧」、「看妳不斷的在提升自己，值得讚美妳一聲~好棒棒」、「選車就選自己喜歡的最重要， 這台車所帶來的附加價值遠超過他的小毛病。 恭喜更上一層樓了，要越換越好」、「這次車門要更小心了，恭喜換新車」，引發話題。