律師李菁琪昨(29)日在臉書透露，1名屏東枋寮分局某派出所員警要求某網拍倉庫老闆辭退1名女員工，原因是該名女員工的丈夫有毒品前科，員警懷疑女方涉案，並威脅店家如果繼續用女員工，就「天天來站崗讓你這間沒生意！」，囂張態度引發網友撻伐。影片曝光後屏東縣政府警察局、枋寮分局、東海派出所等臉書也遭網友洗版。

李菁琪在臉書透露，一名在枋寮經營網拍倉庫的女員工老公有毒品前科，而該網拍倉庫店門口為車禍熱點，警方經常前來調閱監視器，日前警方調監視器時，湊巧看見該員工由老公接送上班，便起疑心上前搜身女員工老公，但因沒搜到毒品，隔日警方再度來訪，要求調閱監視器以確認該店是否有毒品交易，還強硬命令店家不許雇用女員工，否則揚言每日站崗讓店家無生意。

李菁琪痛批警方，「這樣追殺社區治安人口？要不要乾脆誅九族連坐還是要學古日本搞村八分？」、「連老公有前科都不能好好工作，這是要逼死誰？」

影片曝光後屏東縣政府警察局、枋寮分局、東海派出所等臉書也遭網友洗版「很大的官威」、「聽說這裡的警察很兇」、「警察的臉都是自己丟的」。

對此枋寮警分局回應，針對該員警言語用詞不當部分，予以行政懲處，記申誡一次，並加強員警教育訓練，避免再次發生類似情事。