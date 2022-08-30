今日是高中以下學校開學第一天，台中一名小二生的爸爸表示，許多家長開心目送孩子開學時，他卻收到學校停課3天通知，心情瞬間從天堂掉到地獄，直呼「這是比悲傷更悲傷的故事」，貼文引發不少家長共鳴說，「你不孤單，因為我們家的孩子也是」。

原PO昨（29）日於臉書社團《小一聯盟》指出，當全國家長正在準備慶祝開學時，就讀國小二年級的孩子卻收到學校通知說，昨天返校日班上同學到校身體不適，放學後家長告知導師孩子確診，從今日起停課到周四（9月1日），9月2日周五才能再到校，令他崩潰地說，「這是比悲傷更悲傷的事，我彷彿瞬間從天堂掉到了地獄！」

心境曝光，不少家長也無奈地說，「你不孤單，我們家連新生報到都沒得去，直接跟同學下周見，希望這周可以順利渡過，別再延了」、「我們是開學前幾天確診，直接比同學晚一周進學校」、「周六我的小姪子新生報到，當天有人確診，還沒開學就先停課3天了」、「看到這串留言，真覺得我不孤單」。

不過教育部日前已公告，開學兩周後、即9月12日起高中以下含幼兒園，班上有人確診，同班同學或教師快篩陰性且無症狀可到校上課，不必再一人確診全班停課三天。