曾任某大學副教授的蔡姓男子，被控涉嫌以手指性侵女同志A女，儘管他否認犯行，還辯稱2人是男女朋友，一審依強制性交罪判刑3年6月後，台南高分院30日以罪證不足為由，撤銷改判無罪，全案仍可上訴。

二審認為，全案除被害人指證外，缺乏其他補強事證，因此罪證不足。

一審判決指出，在大學任教的蔡男，2017年5月16日透過PTT某版發文徵友，A女因對於投資有興趣予以回應後，2人即交換通訊軟體LINE的帳號相互認識。同年7月31日19時許，2人第2次見面時，蔡男以繼續聊投資話題為由，前往A女的住處聊天，直到隔天凌晨約4時許，蔡男藉故要求A女讓其留宿，A女基於信任同意蔡男於客廳休息後，便自行回臥室。

同日凌晨4、5時許，蔡男在未經A女的同意下，竟進入對方的房間，趁A女熟睡之際，以手指插入方式強制性交得逞。

經A女提告後，蔡男強調2人是男女朋友，也有正常的性關係，還曾在台南多處地點約會，但檢方根據女方提供的GPS軌跡記錄，認定蔡所言不實，依強制性交罪提起公訴。

案移台南地院審理後，認定被告不尊重A女的性自主決定權，嚴重侵害A女的人格權益，造成A女心理創傷，犯後還飾詞狡辯，未曾向A女道歉，也沒有以和解或他法彌補A女所受損害，欠缺悔意，重判3年6月。經蔡男不服上訴，二審改判無罪。