新北市政府消防局於111年8月26日至28日期間派員參加內政部消防署所舉辦之全國車禍救援挑戰賽傳出捷報，挑戰來自全國10個縣市消防搜救好手，最後擊敗強勁敵手，勇奪冠寶座。

比賽主要以標準脫困及複雜脫困等初、複賽情境，除了在有限的時間內把待救者救出，同時還得依序進行觀察、安全、接近、開創、脫困等步驟。(新北市消防局提供)

本次競賽隊伍有來自全國各縣市的好手，包括基隆市、臺北市、桃園市、臺中市、南投縣、臺南市、雲林縣、嘉義市、臺東縣及新北市等10支消防機關隊伍，新北市消防局競賽隊伍勇奪第一。

比賽主要以標準脫困及複雜脫困等初、複賽情境，除了在有限的時間內把待救者救出，同時還得依序進行觀察、安全、接近、開創、脫困等步驟。(新北市消防局提供)

全國車禍救援挑戰賽，新北消防勇奪第一。(新北市消防局提供)

新北市幅員廣大、轄內道路眾多，面臨各種複雜的車禍型態，消防局成立德音快搜部隊-車禍救助專隊，藉由專業訓練以提高自身能力，並期望透過本次競賽能展現平時所學，發揮團隊作戰能力；此次隊伍成員包括德音特搜分隊小隊長陳勝欽、隊員郭昱志、鄭彥廷、余承育、張育豪、黃逸峰、吳孟恆、張育瑋、林彥伯，同仁皆具有相當豐富搶救經驗，常訓時也到轄內報廢車輛資源回收廠，針對各種車禍救助、夾困、翻覆情境進行實兵演練。

本次比賽分為標準脫困及複雜脫困等初、複賽情境，除了在有限的時間內把待救者救出，同時還得依序進行觀察、安全、接近、開創、脫困等步驟；裁判針對上述團隊表現等指標進行評分；消防局德音快搜部隊也不負眾望，在此盛大、熱血又群雄環繞的賽事中脫穎而出，獲得最終優勝。

消防局局長黃德清表示災害發生難以預測，唯有平時紮實的訓練和熟練專業救援技巧，才能降低傷害，所以我們隨時做好準備，讓市民受到更安全的保障。

資料詳洽： 組長 周祐陞 電話:02-89519119分機 8410

或新聞聯絡人：秘書 林世明 電話:02-89519119分機 8820