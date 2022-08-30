宜蘭一名高姓男子與妻子結婚超過30年，去年不慎中風住院，高妻照顧丈夫的過程中，意外撞見丈夫與戴姓女子密切聯繫，甚至戴女會裸體跳舞給丈夫看，讓她氣到控告戴女侵害配偶權。宜蘭地院審結，判戴女侵權屬實，應賠償35萬元為適當。可上訴。

判決書指出，高妻主張與高男結婚30年以上，育有4子女，夫妻感情一直很融洽，但丈夫近年態度越趨冷淡，去年間丈夫中風住院，她與子女守在醫院照顧，卻意外發現丈夫與戴女外遇。

高妻控訴，她在丈夫的手機與平板中看見兩人的鹹濕對話，戴女曾傳送，「愛上一個有婦之夫」、「不怕你老婆發現，痛打我」、「愛你！沒變心，只是年紀大了」、「畢竟是我性侵你」等語；此外，戴女還曾裸體與丈夫視訊，在鏡頭前裸體熱舞娛樂丈夫，高妻認為婚姻遭惡意介入，故控告戴女侵害配偶權，求償100萬元精神撫慰金。

對此，戴女辯稱，高男退休後獨居在花蓮一處山上，她與高男交往時並不知情對方已婚，後來知情後也想立刻斷絕往來，但拒絕不了高男的熱烈追求，而裸體部分，則是她習慣裸睡，才會裸體與高男視訊聊天。

宜蘭地院法官勘驗證據，認定戴女與高男的對話紀錄提及「強暴」、「性侵」等詞語，顯見兩人的確曾性交，事實相當明確，行為已經達到破壞高妻婚姻幸福美滿的程度，認為求償有理，審酌後判戴女須賠償高妻35萬元為適當，可上訴。