在科技股領跌之下，歐洲股市周一收跌。歐洲央行(ECB)官員們的發言，加深了人們的擔憂，擔心抑制通膨的激進措施，將推高衰退風險。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌3.44點或0.81%，為422.65點，為近1個月低點。對利率敏感的科技股暴跌2.4%。德國10年期公債殖利率上漲10基點，至近2個月高位。

德國股市跌0.61%；英國股市因假期而休市；法股跌0.83%；義大利股市跌0.24%；西班牙股市跌0.92%。

ECB管委會成員Isabel Schnabel上周末在美國傑克遜霍爾(Jackson Hole)舉行的全球央行年會上說，即使經濟有被拖入衰退的風險，各國央行也要強力對抗通膨。此外ECB另一成員Francois Villeroy以及Martins Kazaks同時也暗示了ECB在九月大幅升息的必要。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在上周五同一個場合提出警告，聯準會將依需要在一段時間內維持升息的態勢。

市場現在認為，ECB在九月升息75基點的機率為3分之2，高於上周的24%。

OANDA的資深分析師Edward Moya說，當前對通膨的討論形勢，將迫使ECB祭出會扼殺成長的大幅升息。

歐元區股票波動指數，或被俗稱為「歐洲恐慌指數」，在周一躍升至29.4，為近6周高點。

歐股在七月收復了六月的拋售失地之後，八月至今下跌了約4%。

德國天然氣進口商Uniper大漲3.0%，報5.58歐元。由於高漲的天然氣價格，燒掉該公司現金儲備，Uniper要求德國政府提供金援，並讓紓困的金額來到令人眼花撩亂的190億歐元。

在經濟不確定時期被視為較安全的防禦型股票，房地產股跌0.33%，為跌勢較小的板塊。